Angesichts der anstehenden Reformen im Gesundheits- und Sozialbereich hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) die schwarz-rote Koalition zu einem geschlosseneren Auftreten aufgefordert. Die Bundesregierung und auch die Partner in der Koalition mÃ¼ssten "mehr intern sprechen" und dann "gemeinsam die Ergebnisse nach drauÃŸen vertreten", sagte Bilger am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk. In den kommenden Wochen wolle die Union "entschieden anpacken". Dazu brauche es ein anderes Miteinander in der Regierung.
Kritik Ã¼bte Bilger an SPD-Co-Chefin BÃ¤rbel Bas, die am Montag bei einer SPD-Fraktionsklausur in Bielefeld rote Linien bei der KÃ¼rzung von Sozialleistungen gezogen hatte: "Wenn ich gestern Frau Bas hÃ¶re, die von Blockade spricht, dann ist es nicht der Geist, den wir jetzt benÃ¶tigen", sagte Bilger in der Sendung "Die Welt am Morgen" von Bayern 2. Von den Sozialdemokraten erwarte er, "Reformen genauso konstruktiv zu begleiten, wie wir es auch tun".
Am Rande der Unions-Fraktionsklausur in Berlin bekrÃ¤ftigte Bilger die Dringlichkeit von Reformen Ã¼ber die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinaus. Vieles aus dem Vertrag sei bereits umgesetzt, dies reiche nun aber nicht mehr aus. "Wir sind der Ãœberzeugung, dass die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag nicht ausreichen, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Deshalb mÃ¼sse "mehr passieren". "Wir wissen, was wir zu tun haben, das heiÃŸt mehr Reformen, VerÃ¤nderung, dass wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, dass Deutschland eine gute Zukunft hat."
Politik
Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fordert von Koalition mehr Geschlossenheit
- AFP - 28. April 2026, 09:37 Uhr
Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) hat die schwarz-rote Koalition zu einem geschlosseneren Auftreten aufgefordert. Von der SPD forderte er, 'Reformen genauso konstruktiv zu begleiten, wie wir es auch tun'.
Angesichts der anstehenden Reformen im Gesundheits- und Sozialbereich hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) die schwarz-rote Koalition zu einem geschlosseneren Auftreten aufgefordert. Die Bundesregierung und auch die Partner in der Koalition mÃ¼ssten "mehr intern sprechen" und dann "gemeinsam die Ergebnisse nach drauÃŸen vertreten", sagte Bilger am Dienstag dem Bayerischen Rundfunk. In den kommenden Wochen wolle die Union "entschieden anpacken". Dazu brauche es ein anderes Miteinander in der Regierung.
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