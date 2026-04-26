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SchÃ¼sse bei Dinner mit Trump: VerdÃ¤chtiger festgenommen

  • dts - 26. April 2026, 08:22 Uhr
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Polizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Beim traditionellen Korrespondentendinner in Washington sind SchÃ¼sse gefallen, weshalb US-PrÃ¤sident Donald Trump und weitere Kabinettsmitglieder in Sicherheit gebracht wurden. Ein VerdÃ¤chtiger wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Beginn der Abendveranstaltung vor der Sicherheitsschleuse des Hotels. Ein Agent des Secret Service sei angeschossen worden, doch seine kugelsichere Weste habe ihn geschÃ¼tzt, teilte Trump mit. "Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut", fÃ¼gte er hinzu.

Auf Videos, die die Tat zeigen sollen, sind chaotische Szenen zu sehen, in denen GÃ¤ste in Panik unter Tischen Deckung suchen. Der mutmaÃŸliche SchÃ¼tze soll mehrere Waffen bei sich gehabt haben, darunter eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer. Man gehe davon aus, dass es sich um einen EinzeltÃ¤ter handelt, so Trump. Der Mann sei ein "MÃ¶chtegern-MÃ¶rder", sagte der PrÃ¤sident. Ob der Angreifer Trump als Ziel hatte, sei unklar. Der Hintergrund der Tat war zunÃ¤chst unbekannt.

Trump verÃ¶ffentlichte ein Video auf seiner Social-Media-Plattform, das den Vorfall zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann an SicherheitskrÃ¤ften vorbeirennt und dabei offenbar schieÃŸt. Der US-PrÃ¤sident erklÃ¤rte, die SicherheitskrÃ¤fte hÃ¤tten einen "fantastischen Job" gemacht und schnell gehandelt. Die Veranstaltung soll in einem Monat nachgeholt werden.

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