Politik

Merz will im EU-Haushalt kÃ¼rzen

  • dts - 24. April 2026, 09:57 Uhr
Bild vergrößern: Merz will im EU-Haushalt kÃ¼rzen
Informeller EU-Rat auf Zypern im April 2026, PIO Rep. of Cyprus Spiros Giagkou via dts Nachrichtenagentur

.

Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zum Auftakt des informellen Treffens des EuropÃ¤ischen Rats in Zypern fÃ¼r KÃ¼rzungen im EU-Haushalt ausgesprochen.

Merz erklÃ¤rte am Freitag, dass "neue PrioritÃ¤ten" gesetzt werden mÃ¼ssten, um die Ausgaben des europÃ¤ischen Haushalts zu reduzieren. Weiter sagte er, dass Deutschland eine hÃ¶here Verschuldung der EuropÃ¤ischen Union ablehne.

Er machte deutlich, dass europÃ¤ische Anleihen am Kapitalmarkt fÃ¼r Deutschland nicht infrage kÃ¤men. Diese Position sei bekannt und werde von vielen seiner Kollegen geteilt. Merz sagte, dass Europa mit den vorhandenen Mitteln auskommen mÃ¼sse.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nouripour fordert mehr europÃ¤ische Initiativen im Iran-Konflikt
    Nouripour fordert mehr europÃ¤ische Initiativen im Iran-Konflikt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour fordert die Bundesregierung auf, sich beim EU-Gipfel in Zypern mit den europÃ¤ischen Partnern fÃ¼r

    Mehr
    EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen fÃ¼r Ukraine frei
    EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen fÃ¼r Ukraine frei

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Ungarn hat die monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-UnterstÃ¼tzungspakets fÃ¼r die Ukraine aufgegeben. Das teilte die

    Mehr
    Junge Deutsche verlassen Elternhaus im Schnitt mit 24,1 Jahren
    Junge Deutsche verlassen Elternhaus im Schnitt mit 24,1 Jahren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Junge Deutsche sind im Schnitt 24,1 Jahre alt, wenn sie das Elternhaus verlassen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland"

    Mehr
    Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung
    Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung
    Baugewerbe mit mehr AuftrÃ¤gen im Februar - Dreimonatsvergleich aber weiter negativ
    Baugewerbe mit mehr AuftrÃ¤gen im Februar - Dreimonatsvergleich aber weiter negativ
    Kartellamtschef erwartet Entlastung durch Tankrabatt - ÃœberprÃ¼fung im Nachhinein
    Kartellamtschef erwartet Entlastung durch Tankrabatt - ÃœberprÃ¼fung im Nachhinein
    Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells
    Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells
    Merz lehnt hÃ¶heren EU-Haushalt und neue gemeinsame Schulden ab
    Merz lehnt hÃ¶heren EU-Haushalt und neue gemeinsame Schulden ab
    Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief
    Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief
    CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber
    CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber
    Studie: Investitionen in Atomwaffen stark gestiegen
    Studie: Investitionen in Atomwaffen stark gestiegen
    Kindesmissbrauch per Livestream: Anklage gegen 46-JÃ¤hrigen in Ellwangen erhoben
    Kindesmissbrauch per Livestream: Anklage gegen 46-JÃ¤hrigen in Ellwangen erhoben
    Haus- und KassenÃ¤rzte warnen vor Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems
    Haus- und KassenÃ¤rzte warnen vor Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems

    Top Meldungen

    Voigt: BundeslÃ¤nder werden 1.000-Euro-Bonus nicht zahlen
    Voigt: BundeslÃ¤nder werden 1.000-Euro-Bonus nicht zahlen

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der LÃ¤nder im Ã¶ffentlichen Dienst wird es die 1.000-Euro-PrÃ¤mie nicht geben. "Wir in ThÃ¼ringen werden in groÃŸer

    Mehr
    HÃ¶herer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar
    HÃ¶herer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 7,6

    Mehr
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Bundestagsabstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni haben Ã–konomen die MaÃŸnahme kritisiert. "Aus

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts