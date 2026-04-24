Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zum Auftakt des informellen Treffens des EuropÃ¤ischen Rats in Zypern fÃ¼r KÃ¼rzungen im EU-Haushalt ausgesprochen.
Merz erklÃ¤rte am Freitag, dass "neue PrioritÃ¤ten" gesetzt werden mÃ¼ssten, um die Ausgaben des europÃ¤ischen Haushalts zu reduzieren. Weiter sagte er, dass Deutschland eine hÃ¶here Verschuldung der EuropÃ¤ischen Union ablehne.
Er machte deutlich, dass europÃ¤ische Anleihen am Kapitalmarkt fÃ¼r Deutschland nicht infrage kÃ¤men. Diese Position sei bekannt und werde von vielen seiner Kollegen geteilt. Merz sagte, dass Europa mit den vorhandenen Mitteln auskommen mÃ¼sse.
Politik
Merz will im EU-Haushalt kÃ¼rzen
- dts - 24. April 2026, 09:57 Uhr
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Nikosia (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zum Auftakt des informellen Treffens des EuropÃ¤ischen Rats in Zypern fÃ¼r KÃ¼rzungen im EU-Haushalt ausgesprochen.
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