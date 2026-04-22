Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Junge Deutsche sind im Schnitt 24,1 Jahre alt, wenn sie das Elternhaus verlassen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) unter Berufung auf Zahlen der europÃ¤ischen StatistikbehÃ¶rde Eurostat. Zogen SÃ¶hne im Schnitt mit 24,8 Jahren aus, taten TÃ¶chter das bereits mit 23,3 Jahren.
Die Soziologin Anne Berngruber vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) zeigte sich darÃ¼ber wenig Ã¼berrascht. "Auch andere Lebensereignisse vollziehen junge Frauen frÃ¼her als junge MÃ¤nner", sagte sie den Zeitungen. Frauen seien auch schneller, wenn es darum gehe, eine erste Partnerschaft einzugehen oder mit jemandem zusammenzuziehen. "Dies kÃ¶nnen GrÃ¼nde dafÃ¼r sein, dass junge Frauen auch frÃ¼her ausziehen", sagte sie.
Im EU-Schnitt verlieÃŸen Kinder ihr Elternhaus mit 26,3 Jahren. Am spÃ¤testen ziehen junge Kroaten aus, die im Schnitt mit 31,5 Jahren das Elternhaus verlassen. Griechen und Slowaken sind mit jeweils 30,9 Jahren ebenfalls spÃ¤t dran.
Anders ist es im Norden Europas. Junge Finnen verlassen ihr Elternhaus im Schnitt mit 21,3 Jahren. In DÃ¤nemark (21,8 Jahre) und Litauen (22,7 Jahre) stehen junge Menschen ebenfalls vergleichsweise frÃ¼h auf eigenen Beinen.
Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr (23,9 Jahre) stieg das Auszugsalter leicht an.
Politik
Junge Deutsche verlassen Elternhaus im Schnitt mit 24,1 Jahren
- dts - 22. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Junge Deutsche sind im Schnitt 24,1 Jahre alt, wenn sie das Elternhaus verlassen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) unter Berufung auf Zahlen der europÃ¤ischen StatistikbehÃ¶rde Eurostat. Zogen SÃ¶hne im Schnitt mit 24,8 Jahren aus, taten TÃ¶chter das bereits mit 23,3 Jahren.
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