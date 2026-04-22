Junge Deutsche verlassen Elternhaus im Schnitt mit 24,1 Jahren

Wohnungen in einem Plattenbau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Junge Deutsche sind im Schnitt 24,1 Jahre alt, wenn sie das Elternhaus verlassen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) unter Berufung auf Zahlen der europÃ¤ischen StatistikbehÃ¶rde Eurostat. Zogen SÃ¶hne im Schnitt mit 24,8 Jahren aus, taten TÃ¶chter das bereits mit 23,3 Jahren.



Die Soziologin Anne Berngruber vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) zeigte sich darÃ¼ber wenig Ã¼berrascht. "Auch andere Lebensereignisse vollziehen junge Frauen frÃ¼her als junge MÃ¤nner", sagte sie den Zeitungen. Frauen seien auch schneller, wenn es darum gehe, eine erste Partnerschaft einzugehen oder mit jemandem zusammenzuziehen. "Dies kÃ¶nnen GrÃ¼nde dafÃ¼r sein, dass junge Frauen auch frÃ¼her ausziehen", sagte sie.



Im EU-Schnitt verlieÃŸen Kinder ihr Elternhaus mit 26,3 Jahren. Am spÃ¤testen ziehen junge Kroaten aus, die im Schnitt mit 31,5 Jahren das Elternhaus verlassen. Griechen und Slowaken sind mit jeweils 30,9 Jahren ebenfalls spÃ¤t dran.



Anders ist es im Norden Europas. Junge Finnen verlassen ihr Elternhaus im Schnitt mit 21,3 Jahren. In DÃ¤nemark (21,8 Jahre) und Litauen (22,7 Jahre) stehen junge Menschen ebenfalls vergleichsweise frÃ¼h auf eigenen Beinen.



Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr (23,9 Jahre) stieg das Auszugsalter leicht an.

