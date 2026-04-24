Technologie

Aleph Alpha und kanadische KI-Firma Cohere schlieÃŸen sich zusammen

  • dts - 24. April 2026, 11:12 Uhr
Bild vergrößern: Aleph Alpha und kanadische KI-Firma Cohere schlieÃŸen sich zusammen
Pressekonferenz zu deutsch-kanadischer KI-Partnerschaft am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heidelberger KI-Firma Aleph Alpha wird Teil der kanadischen Firma Cohere.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) bestÃ¤tigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts" bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Unternehmensvertretern sowie dem kanadischen KI-Minister Evan Solomon. Man stehe "voll" hinter diesem Zusammenschluss, sagte Wildberger. Solomon bedankte sich seinerseits fÃ¼r die diplomatischen BemÃ¼hungen beider LÃ¤nder.

KÃ¼nftig wollen sich Cohere und Aleph Alpha gemeinsam als Alternative zu US-Technologiekonzernen positionieren und KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) fÃ¼r Unternehmen und BehÃ¶rden anbieten.

Nach monatelangen GesprÃ¤chen, Ã¼ber die das "Handelsblatt" zuerst berichtet hatte, steht nun eine Einigung: Demnach sollen sich Cohere und Aleph Alpha zu einer gemeinsamen Firma zusammenschlieÃŸen. Anteilseigner von Cohere sollen etwa 90 Prozent der Anteile erhalten, Anteilseigner von Aleph Alpha etwa zehn Prozent. Das dÃ¼rfte dem "Handelsblatt" zufolge in etwa dem VerhÃ¤ltnis des Umsatzes beider Unternehmen entsprechen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bericht: KlÃ¶ckner von Phishing-Angriff auf Signal betroffen
    Bericht: KlÃ¶ckner von Phishing-Angriff auf Signal betroffen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) soll Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle gegen Nutzer des Messengerdienstes Signal geworden

    Mehr
    Etwas mehr ErwerbstÃ¤tige arbeiten im Homeoffice
    Etwas mehr ErwerbstÃ¤tige arbeiten im Homeoffice

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben 25 Prozent aller ErwerbstÃ¤tigen in Deutschland zumindest gelegentlich im Homeoffice gearbeitet. Wie das Statistische

    Mehr
    Google umgeht vorerst Milliardenstrafe der EU
    Google umgeht vorerst Milliardenstrafe der EU

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission verzÃ¶gert die erste Strafe gegen Google unter dem Digital Markets Act (DMA). Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    Bundestag stimmt fÃ¼r 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie
    Bundestag stimmt fÃ¼r 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie
    BrÃ¶ckelnde Balkone: EigentÃ¼mergemeinschaft muss Sanierung veranlassen
    BrÃ¶ckelnde Balkone: EigentÃ¼mergemeinschaft muss Sanierung veranlassen
    Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung
    Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung
    Baugewerbe mit mehr AuftrÃ¤gen im Februar - Dreimonatsvergleich aber weiter negativ
    Baugewerbe mit mehr AuftrÃ¤gen im Februar - Dreimonatsvergleich aber weiter negativ
    Bundestag beschlieÃŸt
    Bundestag beschlieÃŸt "Tankrabatt" und 1.000-Euro-PrÃ¤mie
    SiebenjÃ¤hriger stirbt in Berlin nach Insulinmangel: Anklage gegen Mutter
    SiebenjÃ¤hriger stirbt in Berlin nach Insulinmangel: Anklage gegen Mutter
    Hisbollah-AnhÃ¤nger in Berlin zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt
    Hisbollah-AnhÃ¤nger in Berlin zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt
    Zahl der Masern-Infektionen auf amerikanischem Kontinent stark gestiegen
    Zahl der Masern-Infektionen auf amerikanischem Kontinent stark gestiegen
    EinjÃ¤hrige isst GiftkÃ¶der: Kind in Klinik in Nordrhein-Westfalen eingeliefert
    EinjÃ¤hrige isst GiftkÃ¶der: Kind in Klinik in Nordrhein-Westfalen eingeliefert
    Fast 40 Jahre vermisst: IdentitÃ¤t von toter Frau aus See bei HÃ¶xter geklÃ¤rt
    Fast 40 Jahre vermisst: IdentitÃ¤t von toter Frau aus See bei HÃ¶xter geklÃ¤rt

    Top Meldungen

    Stimmung der Unternehmen in Deutschland auf tiefstem Stand seit Mai 2020
    Stimmung der Unternehmen in Deutschland auf tiefstem Stand seit Mai 2020

    Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im April deutlich eingetrÃ¼bt. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank von 86,3 Punkten im Vormonat auf nun 84,4 Punkte. Das ist der

    Mehr
    Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief
    Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im April auf 84,4

    Mehr
    CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber
    CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU-Abgeordnete und Finanzpolitikerin Mechthilde Wittmann reagiert verÃ¤rgert auf Aussagen von Tankstellenbetreibern, sie kÃ¶nnten den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts