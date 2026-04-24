Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heidelberger KI-Firma Aleph Alpha wird Teil der kanadischen Firma Cohere.
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) bestÃ¤tigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatts" bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Unternehmensvertretern sowie dem kanadischen KI-Minister Evan Solomon. Man stehe "voll" hinter diesem Zusammenschluss, sagte Wildberger. Solomon bedankte sich seinerseits fÃ¼r die diplomatischen BemÃ¼hungen beider LÃ¤nder.
KÃ¼nftig wollen sich Cohere und Aleph Alpha gemeinsam als Alternative zu US-Technologiekonzernen positionieren und KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) fÃ¼r Unternehmen und BehÃ¶rden anbieten.
Nach monatelangen GesprÃ¤chen, Ã¼ber die das "Handelsblatt" zuerst berichtet hatte, steht nun eine Einigung: Demnach sollen sich Cohere und Aleph Alpha zu einer gemeinsamen Firma zusammenschlieÃŸen. Anteilseigner von Cohere sollen etwa 90 Prozent der Anteile erhalten, Anteilseigner von Aleph Alpha etwa zehn Prozent. Das dÃ¼rfte dem "Handelsblatt" zufolge in etwa dem VerhÃ¤ltnis des Umsatzes beider Unternehmen entsprechen.
Technologie
Aleph Alpha und kanadische KI-Firma Cohere schlieÃŸen sich zusammen
- dts - 24. April 2026, 11:12 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heidelberger KI-Firma Aleph Alpha wird Teil der kanadischen Firma Cohere.
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