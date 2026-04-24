Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung

Puten

BehÃ¶rden kÃ¶nnen von Putenmastbetrieben besseren Tierschutz einfordern - auch wenn es dazu keine direkte Verordnung gibt. Puten mÃ¼ssen artgerecht gehalten werden, wie das Bundesverwaltungsgericht entschied.

BehÃ¶rden kÃ¶nnen von Putenmastbetrieben besseren Tierschutz einfordern - auch wenn es dazu keine direkte Verordnung gibt. Puten mÃ¼ssen artgerecht gehalten werden, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstagnachmittag entschied. Es ging um einen Betrieb in Baden-WÃ¼rttemberg. Das Urteil ist aber ein Fingerzeig fÃ¼r die ganze Branche. (Az. 3 C 2.25)



In dem Mastbetrieb werden die Puten in Herden von mehr als 5000 Tieren in StÃ¤llen gehalten. Es gibt dem Gericht zufolge nur vier Strohballen. DarÃ¼ber hinaus hÃ¤tten die Tiere keine MÃ¶glichkeit, eine erhÃ¶hte Ruhe- und Schlafposition einzunehmen.



Die Tierschutzorganisation Menschen fÃ¼r Tierrechte Baden-WÃ¼rttemberg klagte gegen das Land. Sie wollte erreichen, dass die BehÃ¶rden gegen die Haltung einschreiten. Vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart hatte die Klage keinen Erfolg. Der baden-wÃ¼rttembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschied aber anders.



Er kam zu dem Schluss, dass die Haltung der Puten gegen das Tierschutzgesetz verstoÃŸe. Das sei hier wichtiger als wirtschaftliche Interessen des Betriebs. Die BehÃ¶rden mÃ¼ssten einschreiten - wie, mÃ¼ssten sie selbst entscheiden. Mit dem Versuch, dem Betrieb die Putenhaltung ganz zu verbieten, hatten die TierschÃ¼tzer dagegen keinen Erfolg.



Das Tierschutzgesetz sieht vor, dass Halter ein Tier "seiner Art und seinen BedÃ¼rfnissen entsprechend angemessen ernÃ¤hren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen" mÃ¼ssen. Die GeflÃ¼gelwirtschaft hat auÃŸerdem eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen mit Eckwerten dazu getroffen.



Das Land wandte sich an das Bundesverwaltungsgericht, um das Urteil aus Mannheim Ã¼berprÃ¼fen zu lassen. Dieses fand nun keine Rechtsfehler. Es bestÃ¤tigte, dass die Haltung in dem Betrieb gegen das Tierschutzgesetz verstoÃŸe. Die freiwilligen Eckwerte, an die sich der Betrieb hielt, seien nicht aussagekrÃ¤ftig genug.



Tiere sind dann angemessen untergebracht, wenn es einen angemessenen Ausgleich zwischen den Belangen des Tierschutzes und den rechtlich geschÃ¼tzten wirtschaftlichen Interessen der Tierhalter gibt, wie das Bundesverwaltungsgericht ausfÃ¼hrte. In dem Betrieb in Baden-WÃ¼rttemberg werde ihr Ruhe- und Sozialverhalten unangemessen beeintrÃ¤chtigt. Das Land muss nun prÃ¼fen, wie der Mastbetrieb die Haltung verbessern muss.



Die Albert Schweitzer Stiftung fÃ¼r unsere Mitwelt, die den klagenden Verein unterstÃ¼tzte, sprach von einem "Durchbruch fÃ¼r Millionen Puten". Das Gericht habe ein "wegweisendes Signal fÃ¼r den Tierschutz gesetzt".



Der Tierschutzbund sprach von einer "schallenden Ohrfeige fÃ¼r Politik und Branche zugleich: Die sogenannten freiwilligen Eckwerte zur Putenhaltung sind nichts anderes als ein Feigenblatt fÃ¼r systematisches Tierleid." Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) dÃ¼rfe sich nun "nicht lÃ¤nger wegducken". Es brauche verbindliche Vorgaben zur Haltung von Puten.Â



Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums zufolge wurden in Deutschland im Jahr 2023 etwa neun Millionen Puten gehalten, die meisten von ihnen in groÃŸen Betrieben mit mehr als 10.000 Tieren. Die Pute ist damit nach dem Huhn die zweithÃ¤ufigste in Deutschland gehaltene GeflÃ¼gelart.Â