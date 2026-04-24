Wirtschaft

CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber

  • dts - 24. April 2026, 10:07 Uhr
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Mechthilde Wittmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU-Abgeordnete und Finanzpolitikerin Mechthilde Wittmann reagiert verÃ¤rgert auf Aussagen von Tankstellenbetreibern, sie kÃ¶nnten den Spritpreis nicht bereits am 1. Mai senken, wenn die Steuersenkung der Regierung greift. "DafÃ¼r habe ich kein VerstÃ¤ndnis", sagte Wittmann der Wochenzeitung "Das Parlament", die von der Bundestagsverwaltung herausgegeben wird und am Samstag herauskommt.

"Nach meiner Auffassung kann die Industrie sehr wohl die Preise zum 1. Mai um jedenfalls nahezu 17 Cent senken." Die Finanzpolitikerin begrÃ¼ndet ihre Aussage mit dem Hinweis, die Preise an den Tankstellen seien "ja auch `vorausschauend` bereits zu einem Zeitpunkt gestiegen, als die Konsequenzen des Angriffs auf den Iran noch nicht eingetreten waren."

Zudem verlangt Wittmann vom Kartellamt "zeitnah VorschlÃ¤ge" zu Eingriffen am Tankstellenmarkt, auch um mÃ¶gliche sogenannte "Ãœbergewinne" zu adressieren. Wittmann sagte weiter: "Ich plÃ¤diere dafÃ¼r, dass bei Ã¼berhÃ¶hten Gewinnen BuÃŸgelder verhÃ¤ngt werden und Ãœbergewinne als solche entsprechend abgeschÃ¶pft werden. Dabei soll den Unternehmen natÃ¼rlich eine bestimmte Gewinnmarge bleiben. Wir wollen nicht seriÃ¶s erwirtschaftete Gewinne abschÃ¶pfen, sondern nicht marktgerechte Ãœbergewinne."

Der Bundestag debattiert am Freitag in zweiter und dritter Lesung Ã¼ber die befristete Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel ("Tankrabatt"). Ferner soll der Bundesrat an diesem Tag in einer Sondersitzung die MaÃŸnahme billigen.

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