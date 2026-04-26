Trotz steigender Energiepreis will die Deutsche Bahn nach Angaben ihrer Chefin Evelyn Palla die Preise fÃ¼r Fernverkehrstickets fÃ¼r ein Jahr einfrieren. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise fÃ¼r ICE-Tickets ein Jahr lang stabil", sagte Palla der "Bild am Sonntag". Damit sorge ihr Konzern fÃ¼r "Sicherheit und StabilitÃ¤t" fÃ¼r "alle, die mobil bleiben wollen und mÃ¼ssen".Â
Dem Bericht zufolge ist es bereits das zweite Mal unter Pallas FÃ¼hrung, dass die Ticketpreise unverÃ¤ndert bleiben. Bereits im vergangenen Oktober hatte die Bahn entschieden, auf ErhÃ¶hungen bei Flex- und Sparpreisen zu verzichten. Ãœblicherweise gibt der Staatskonzern Preisanpassungen erst im Herbst bekannt.Â
Die Konzernchefin verknÃ¼pfte die Preisgarantie direkt mit dem laufenden Umbau des Unternehmens. "Neustart bei der Deutschen Bahn heiÃŸt mehr Verantwortung Ã¼bernehmen und neue PrioritÃ¤ten setzen", sagte Palla der "BamS". "Oberste PrioritÃ¤t hat jetzt: Fahren, Fahren, Fahren und dafÃ¼r sorgen, dass die Menschen in Deutschland sich das Reisen weiter leisten kÃ¶nnen." Die Konzernchefin will die Bahn nach eigenen Angaben dadurch zum "StabilitÃ¤tsanker in unsicheren Zeiten" machen.
Der Krieg, den die USA und Israel Ende Februar gegen den Iran starteten, hat auch hierzulande die Spritpreise in die HÃ¶he schieÃŸen lassen. Derzeit gilt zwar eine Waffenruhe, eine Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts lÃ¤sst aber auf sich warten.
Wirtschaft
Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
- AFP - 26. April 2026, 00:22 Uhr
Trotz steigender Energiepreis will die Deutsche Bahn nach Angaben ihrer Chefin Evelyn Palla die Preise fÃ¼r Fernverkehrstickets fÃ¼r ein Jahr einfrieren. 'Vom 1. Mai an halten wir die Preise fÃ¼r ICE-Tickets ein Jahr lang stabil', sagte Palla der 'Bild am Sonntag'.
Trotz steigender Energiepreis will die Deutsche Bahn nach Angaben ihrer Chefin Evelyn Palla die Preise fÃ¼r Fernverkehrstickets fÃ¼r ein Jahr einfrieren. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise fÃ¼r ICE-Tickets ein Jahr lang stabil", sagte Palla der "Bild am Sonntag". Damit sorge ihr Konzern fÃ¼r "Sicherheit und StabilitÃ¤t" fÃ¼r "alle, die mobil bleiben wollen und mÃ¼ssen".Â
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