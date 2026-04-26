SchÃ¼sse wÃ¤hrend Trumps Teilnahme an Korrespondenten-Dinner - PrÃ¤sident unverletzt

WÃ¤hrend der Teilnahme von US-PrÃ¤sident Donald Trump am traditionellen Korrespondenten-Dinner in WashingtonÂ ist ein Schusswaffenangriff verÃ¼bt worden. Nach den SchÃ¼ssen am Samstagabend (Ortszeit) in einem Kontrollbereich auÃŸerhalb des Festsaals wurden Trump und seine Frau Melania unversehrt in Sicherheit gebracht. Wenig spÃ¤ter meldete sich der US-PrÃ¤sident in seinem Onlinedienst Truth Social zu Wort, verkÃ¼ndige die Festnahme des mutmaÃŸlichen Angreifers und lobte den Einsatz der Sicherheitsbeamten.
Die SicherheitskrÃ¤fte vor Ort hÃ¤tten "hervorragende Arbeit" geleistet, erklÃ¤rte Trump nach dem Vorfall auf Truth Social. Der mutmaÃŸliche Angreifer sei gefasst. Der US-PrÃ¤sident kÃ¼ndigte eine baldige Pressekonferenz an.
Der fÃ¼r die Sicherheit des US-PrÃ¤sidenten zustÃ¤ndige Secret Service bestÃ¤tigte, dass Donald Trump und seine Frau Melania in Sicherheit seien. Die SchÃ¼sse wÃ¤hrend des Korrespondenten-Dinners waren demnach auÃŸerhalb des FestsaalsÂ in einem Bereich fÃ¼r Kontrollen gefallen.
Es war das erste Mal, dass Trump als PrÃ¤sident an dem traditionellen Dinner der White House Correspondents Association (WHCA) teilgenommen hatte. Bei der Veranstaltung im Washingtoner Hilton-Hotel waren hunderte geladene GÃ¤ste versammelt. Dazu zÃ¤hlten auch die First Lady sowie US-VizeprÃ¤sident JD Vance.Â "Der First Lady sowie dem Vize-PrÃ¤sidenten und allen Kabinettsmitgliedern geht es hervorragend", versicherte Trump in seiner Stellungnahme.
Die SchÃ¼sse fielen, kurz bevor Trump das Wort ergreifen sollte. In dem Tumult suchten Menschen in festlicher Abendkleidung unter den Tischen Schutz. Polizisten stÃ¼rmten den Veranstaltungsort, auf der BÃ¼hne bezogen bewaffnete Sicherheitsbeamte Stellung. Ãœber dem Veranstaltungsort flogen Hubschrauber.Â
UnbestÃ¤tigten Berichten zufolge gab es einen Verletzten. Zur Art der Verletzung wurden keine Angaben gemacht.
Die Organisatoren erklÃ¤rten das Dinner solle trotz des Vorfalls fortgesetzt werden. Auch Trump sprach sich in seiner ErklÃ¤rung dafÃ¼r aus.
Trump war im Juli 2024 wÃ¤hrend des Wahlkampfes fÃ¼r seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ihn ein 20 Jahre alter SchÃ¼tze im Bundesstaat Pennsylvania Ã¤uÃŸerst knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump damals nur leicht am Ohr.Â Ein Zuschauer starb, der SchÃ¼tze wurde vom Secret Service erschossen.
Mitte September 2024 ereignete sich ein weiterer Zwischenfall, als sich am Rand von Trumps Golfplatz ein Mann mit einem Gewehr im GebÃ¼sch versteckte. Der 58-JÃ¤hrige wurde festgenommen, er wurde wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Anfang April teilte das US-Justizministerium mit, dass ein Mann wegen Todesdrohungen gegen Trump festgenommen worden sei. Der 45-JÃ¤hrige hatte demnach zwischen Mai und Juli 2025 insgesamt acht Botschaften mit Drohungen gegen den republikanischen PrÃ¤sidenten auf Facebook verÃ¶ffentlicht.
Brennpunkte
SchÃ¼sse wÃ¤hrend Trumps Teilnahme an Korrespondenten-Dinner - PrÃ¤sident unverletzt
- AFP - 26. April 2026, 04:09 Uhr
WÃ¤hrend der Teilnahme von US-PrÃ¤sident Donald Trump am traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington ist ein Schusswaffenangriff verÃ¼bt worden. Trump und seine Frau Ã¼berstanden den Vorfall unversehrt, der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen.
WÃ¤hrend der Teilnahme von US-PrÃ¤sident Donald Trump am traditionellen Korrespondenten-Dinner in WashingtonÂ ist ein Schusswaffenangriff verÃ¼bt worden. Nach den SchÃ¼ssen am Samstagabend (Ortszeit) in einem Kontrollbereich auÃŸerhalb des Festsaals wurden Trump und seine Frau Melania unversehrt in Sicherheit gebracht. Wenig spÃ¤ter meldete sich der US-PrÃ¤sident in seinem Onlinedienst Truth Social zu Wort, verkÃ¼ndige die Festnahme des mutmaÃŸlichen Angreifers und lobte den Einsatz der Sicherheitsbeamten.
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