Gefechte in Mali: AuswÃ¤rtiges Amt ruft deutsche StaatsbÃ¼rger zu Ã¤uÃŸerster Vorsicht auf

Aufnahme von Dschihadisten am Samstag im malischen Kati

Angesichts der heftigen Gefechte in Mali hat das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin deutsche StaatsbÃ¼rger in dem westafrikanischen Krisenstaat zu Ã¤uÃŸerster Vorsicht aufgerufen. 'Deutschen StaatsangehÃ¶rigen wird empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben', hieÃŸ es.

Angesichts der heftigen Gefechte zwischen der Armee und bewaffneten Angreifern in Mali hat das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin deutsche StaatsbÃ¼rger in dem westafrikanischen Krisenstaat zu Ã¤uÃŸerster Vorsicht aufgerufen. "Deutschen StaatsangehÃ¶rigen wird empfohlen, an einem sicheren Ort zu bleiben und Mali auf dem Luftweg zu verlassen, wenn die Sicherheitslage dies zulÃ¤sst und der Flugbetrieb wieder aufgenommen wurde", hieÃŸ es in der Nacht zu Sonntag in den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen.



Das AuswÃ¤rtige Amt warnte zugleich vor Ausreisen Ã¼ber Land, da die NationalstraÃŸen "derzeit Ziele von Angriffen terroristischer Gruppen" seien. Der internationale Flughafen in der malischen Hauptstadt Bamako ist den Angaben zufolge derzeit geschlossen.Â



AuÃŸerdem sei am Samstag zunÃ¤chst fÃ¼r die kommenden 72 Stunden fÃ¼r Bamako eine Ausgangssperre von 21.00 Uhr abends bis 06.00 Uhr morgens ausgerufen worden. Auch fÃ¼r andere Regionen des Landes seien Ausgangssperren in Kraft. Das AuswÃ¤rtige Amt verwies Ã¼berdies auf seine Reisewarnung fÃ¼r Mali.



Die malischen StreitkrÃ¤fte hatten am Samstag erklÃ¤rt, "terroristische Gruppen" hÃ¤tten am frÃ¼hen Morgen Kasernen und andere Punkte in Bamako und weiteren Landesteilen angegriffen. SpÃ¤ter teilte das MilitÃ¤r mit, die Situation sei "unter Kontrolle", mehrere "Terroristen" seien "neutralisiert" worden.Â



Die Tuareg-Rebellengruppe FLA erklÃ¤rte allerdings auf der Onlineplattform Facebook, sie habe "die Kontrolle" Ã¼ber die Stadt Kidal Ã¼bernommen. Gefechte wurden auch aus Gao, der grÃ¶ÃŸten Stadt im Norden Malis, und der Ortschaft SÃ©varÃ© gemeldet.Â



Mali wird seit vielen Jahren von massiver Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion islamistischer Extremisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben. Auch sind kriminelle Banden in dem Land aktiv.



Die Angriffe auf Regierungstruppen am Samstag hatten nach EinschÃ¤tzung von Beobachtern aber eine neue QualitÃ¤t. "Wir haben es mit einer riesigen koordinierten Offensive im ganzen Land zu tun, wie wir es seit 2012 nicht mehr gesehen haben, als die Regierung das halbe Land verloren hat", sagte Charlie Werb vom Sicherheitsberatungsunternehmen Aldebaran Threat Consultants der AFP.