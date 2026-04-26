Warken: Je nach Einsparungen bei Gesundheitsreform niedrigere ZusatzbeitrÃ¤ge mÃ¶glich

Gesundheitsministerin Nina Warken

Bei ausreichenden Einsparungen im Zuge der geplanten Gesundheitsreform kÃ¶nnen gesetzlich Versicherte laut Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf sinkende ZusatzbeitrÃ¤ge hoffen. 'Auch das ist mÃ¶glich', sagte sie der 'Bild am Sonntag'.

Bei ausreichenden Einsparungen im Zuge der geplanten Gesundheitsreform kÃ¶nnen gesetzlich Versicherte laut Bundesgesundheitsministerin Nina Warken auf sinkende ZusatzbeitrÃ¤ge hoffen. "Auch das ist mÃ¶glich", sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". "Wenn wir tatsÃ¤chlich dieses groÃŸe Volumen einsparen, wenn wir tatsÃ¤chlich die LÃ¼cke fÃ¼r nÃ¤chstes Jahr schlieÃŸen, noch etwas Puffer haben â€“ es kommt auch immer darauf an, wie sich die Konjunktur entwickelt â€“, dann wird es auch Kassen geben kÃ¶nnen, die ZusatzbeitrÃ¤ge senken."



Warken fÃ¼hrte aus, Ziel ihrer Reform sei es insgesamt, die BeitragssÃ¤tze zu stabilisieren. "Die Reform bedeutet, dass wir in Zukunft stabile BeitragssÃ¤tze haben, dass nicht jedes Jahr automatisch der Zusatzbeitrag steigt", sagte die Ministerin. Dies bedeute "Entlastung bei den ZusatzbeitrÃ¤gen und auch Planbarkeit fÃ¼r die Menschen, aber auch fÃ¼r die Unternehmen". Â



"Wenn wir das Paket so verabschieden, haben wir genug Geld, um die BeitrÃ¤ge auch stabil halten zu kÃ¶nnen", fÃ¼gte Warken mit Blick auf ihren Reformentwurf hinzu.Â



Bei der Finanzierung der KassenbeitrÃ¤ge fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger aus dem Bundeshaushalt dringt die Ministerin auf eine stÃ¤rkere Beteiligung des Bundes. "Wir mÃ¼ssen da zumindest einen Einstieg finden, wie der Bund sich in grÃ¶ÃŸerem Umfang an diesen Kosten beteiligt", sagte sie. Dies sei auch "eine Frage der Gerechtigkeit".Â



Ob diese Entlastung der Beitragszahler gelingt, ist noch offen. "Wir sind dazu noch in GesprÃ¤chen", sagte Warken der "BamS". Die Frage sei "noch nicht abschlieÃŸend geklÃ¤rt".



Warken hatte Mitte April ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt. Durch die MaÃŸnahmen sollen schon im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden, um weitere Beitragssteigerungen zu verhindern. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die derzeit viel diskutierte Reform noch in diesem Monat vom Kabinett beschlieÃŸen und bis zur Sommerpause vom Bundestag verabschieden lassen.