Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts steigender Energie- und Kraftstoffpreise will die Deutsche Bahn ein Zeichen fÃ¼r Preiskonstanz setzen. Konzernchefin Evelyn Palla sagte der "Bild am Sonntag", die Preise fÃ¼r Fernverkehrstickets fÃ¼r das kommende Jahr einzufrieren.
Inmitten der aktuellen Unsicherheiten am Energiemarkt wolle das Unternehmen so fÃ¼r Planungssicherheit sorgen. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise fÃ¼r ICE-Tickets ein Jahr lang stabil. Wir geben Sicherheit und StabilitÃ¤t. FÃ¼r alle, die mobil bleiben wollen und mÃ¼ssen", so Palla.
Ãœblicherweise gibt der Staatskonzern Preisanpassungen erst im Herbst bekannt. Mit der vorzeitigen Entscheidung bricht die DB mit ihrer Tradition. Es ist bereits das zweite Mal unter der FÃ¼hrung von Palla, dass die Ticketpreise unverÃ¤ndert bleiben. Bereits im vergangenen Oktober hatte die Bahn entschieden, auf ErhÃ¶hungen bei Flex- und Sparpreisen zu verzichten.
Die Konzernchefin verknÃ¼pft die Preisgarantie direkt mit dem laufenden Umbau des Unternehmens. "Neustart bei der Deutschen Bahn heiÃŸt mehr Verantwortung Ã¼bernehmen und neue PrioritÃ¤ten setzen", so Palla. "Oberste PrioritÃ¤t hat jetzt: Fahren, Fahren, Fahren und dafÃ¼r sorgen, dass die Menschen in Deutschland sich das Reisen weiter leisten kÃ¶nnen. Die Schiene ist der StabilitÃ¤tsanker in unsicheren Zeiten."
Wirtschaft
Bahn-Chefin garantiert stabile Ticketpreise fÃ¼r zwÃ¶lf Monate
- dts - 26. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts steigender Energie- und Kraftstoffpreise will die Deutsche Bahn ein Zeichen fÃ¼r Preiskonstanz setzen. Konzernchefin Evelyn Palla sagte der "Bild am Sonntag", die Preise fÃ¼r Fernverkehrstickets fÃ¼r das kommende Jahr einzufrieren.
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