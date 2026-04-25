Finanzen

Miersch wirft Union "Luftbuchungen" bei Steuerreform-Vorschlag vor

  • dts - 25. April 2026, 05:00 Uhr
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Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat den jÃ¼ngsten Vorschlag aus der Union fÃ¼r eine Steuerreform scharf kritisiert.

"Das Konzept sieht vor allem Steuersenkungen fÃ¼r die Topverdiener vor: Ein Drittel der geplanten Entlastungen entfÃ¤llt auf die oberen fÃ¼nf Prozent", sagte Miersch der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagsausgabe). "Da bin ich sehr skeptisch."

Die von zwei CDU-Politikern vorgeschlagene Gegenfinanzierung durch Einsparungen nannte Miersch "unseriÃ¶s". Mehrere CDU-gefÃ¼hrte Ministerien seien nicht in der Lage, die vereinbarten Einsparungen bei Personal und Verwaltung zu liefern. "Daher sind die jÃ¼ngsten UnionsvorschlÃ¤ge fÃ¼r mich Luftbuchungen, mit denen man keine seriÃ¶se Politik machen kann", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende.

"In der Coronakrise, in der ersten Energiekrise wegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und jetzt wieder sind es untere und mittlere Einkommensgruppen, die am stÃ¤rksten und massiv unter steigenden Preisen fÃ¼r so gut wie alles von Lebensmitteln bis zur MobilitÃ¤t leiden. Um sie zu entlasten, mÃ¼ssen die hÃ¶chsten Einkommen mehr beitragen", erklÃ¤rte er. "DafÃ¼r gibt es Spielraum." Wie sich VermÃ¶gende gerecht am Gemeinwohl beteiligen, werde "ein wichtiges Thema der geplanten Steuerreform".

FÃ¼r Miersch ist das Thema eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. "Die Schere zwischen der Mitte und den ganz Reichen geht immer weiter auseinander. Das zu Ã¤ndern, ist fÃ¼r den Zusammenhalt im Land enorm wichtig", sagte er. Auch die Union kÃ¶nne nicht wollen, dass die Schere immer weiter auseinandergehe.

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