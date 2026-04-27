Wadephul setzt im Ringen um Aufhebung der Hormus-Blockade auf UN-Sicherheitsrat

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) will sich bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen fÃ¼r eine diplomatische LÃ¶sung im Streit um die StraÃŸe von Hormus einsetzen. Er werde dafÃ¼r werben, "dass der Weltsicherheitsrat seiner Rolle gerecht wird", sagte der Minister am Montag vor seinem Abflug nach New York. Dort will er an einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit teilnehmen.Â
"Wenn der Sicherheitsrat jetzt Verantwortung Ã¼bernimmt, stÃ¤rkt er damit auch die internationale Ordnung", betonte Wadephul. "Im Persischen Golf greift Iran die Weltwirtschaft an."
Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die fÃ¼r die weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus durch das iranische MilitÃ¤r de facto weitgehend gesperrt. Die USA blockieren ihrerseits iranische HÃ¤fen und lassen dort keine Schiffe ein- und auslaufen.
"Die Blockade der StraÃŸe von Hormus durch Iran fÃ¼hrt uns vor Augen, wie verletzlich unser Wohlstand und die globale Versorgung sind", sagte Wadephul. Dies gelte insbesondere fÃ¼r Ã¤rmere Staaten, "die weder die Mittel noch die Ressourcen haben, um vorzusorgen".Â
Ein weiteres zentrales Thema des Iran-Konflikts, Teherans Atomprogramm, steht bei der UNO ebenfalls auf der Agenda. Wadephul will an einer ÃœberprÃ¼fungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags teilnehmen.Â
"Wir wollen dem Atomwaffensperrvertrag universal Geltung verschaffen - auch wenn dies zunehmend schwieriger wird", sagte der CDU-Politiker. Es gehe darum, die Errungenschaften der Vereinbarung abzusichern, und zudem die nukleare AbrÃ¼stung in den Fokus zu nehmen. "Solange aber nukleare DrohgebÃ¤rden gegen uns und unsere Partner weitergehen, benÃ¶tigen wir weiterhin eine glaubhafte Abschreckung."
Zudem plant Wadephul nach Ministeriumsangaben GesprÃ¤che mit UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres, anderen ranghohen UN-Vertretern und AuÃŸenministerkollegen. Der BundesauÃŸenminister will dabei auch fÃ¼r Deutschlands Kandidatur fÃ¼r einen nicht-stÃ¤ndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat werben.
Brennpunkte
Wadephul setzt im Ringen um Aufhebung der Hormus-Blockade auf UN-Sicherheitsrat
- AFP - 27. April 2026, 11:44 Uhr
BundesauÃŸenminister Wadephul will sich bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen fÃ¼r eine diplomatische LÃ¶sung im Streit um die StraÃŸe von Hormus einsetzen. Das UN-Gremium mÃ¼sse seiner Rolle gerecht werden und Verantwortung Ã¼bernehmen, sagte er.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) will sich bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen fÃ¼r eine diplomatische LÃ¶sung im Streit um die StraÃŸe von Hormus einsetzen. Er werde dafÃ¼r werben, "dass der Weltsicherheitsrat seiner Rolle gerecht wird", sagte der Minister am Montag vor seinem Abflug nach New York. Dort will er an einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit teilnehmen.Â
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