Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Als BegrÃ¼ndung nannte das russische AuÃŸenministerium die angebliche UnterstÃ¼tzung eines deutschen Abgeordneten fÃ¼r eine tschetschenische "Terrororganisation". Konkret warf Moskau dem CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter vor, sich kÃ¼rzlich in Kiew mit dem AnfÃ¼hrer der in Russland verbotenen Gruppierung "Tschetschenische Republik Itschkerien" getroffen und ihre "antirussischen AktivitÃ¤ten" befÃ¼rwortet zu haben.Â
Das russische AuÃŸenministerium wertete das Treffen als Beleg dafÃ¼r, "dass die deutschen BehÃ¶rden beabsichtigen, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen und Gefahren fÃ¼r dessen nationale Sicherheit zu schaffen".
Die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin sind seit der russischen Offensive in der Ukraine auf dem Tiefpunkt. Deutschland ist einer der stÃ¤rksten UnterstÃ¼tzer der Ukraine.
Im Juni war Lambsdorff vom russischen AuÃŸenministerium wegen einer angeblichen "Verfolgung" russischer Journalisten in Deutschland einbestellt worden. Das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin wies die VorwÃ¼rfe damals als "haltlos" zurÃ¼ck.
Politik
Deutschlands Botschafter in Moskau einbestellt
- AFP - 27. April 2026, 11:32 Uhr
Russland hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Als BegrÃ¼ndung nannte das russische AuÃŸenministerium die angebliche UnterstÃ¼tzung eines deutschen Abgeordneten fÃ¼r eine tschetschenische 'Terrororganisation'.
Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Als BegrÃ¼ndung nannte das russische AuÃŸenministerium die angebliche UnterstÃ¼tzung eines deutschen Abgeordneten fÃ¼r eine tschetschenische "Terrororganisation". Konkret warf Moskau dem CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter vor, sich kÃ¼rzlich in Kiew mit dem AnfÃ¼hrer der in Russland verbotenen Gruppierung "Tschetschenische Republik Itschkerien" getroffen und ihre "antirussischen AktivitÃ¤ten" befÃ¼rwortet zu haben.Â
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