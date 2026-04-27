Deutschlands Botschafter in Moskau einbestellt

Alexander Graf Lambsdorff

Russland hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Als BegrÃ¼ndung nannte das russische AuÃŸenministerium die angebliche UnterstÃ¼tzung eines deutschen Abgeordneten fÃ¼r eine tschetschenische 'Terrororganisation'.

Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Als BegrÃ¼ndung nannte das russische AuÃŸenministerium die angebliche UnterstÃ¼tzung eines deutschen Abgeordneten fÃ¼r eine tschetschenische "Terrororganisation". Konkret warf Moskau dem CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter vor, sich kÃ¼rzlich in Kiew mit dem AnfÃ¼hrer der in Russland verbotenen Gruppierung "Tschetschenische Republik Itschkerien" getroffen und ihre "antirussischen AktivitÃ¤ten" befÃ¼rwortet zu haben.Â



Das russische AuÃŸenministerium wertete das Treffen als Beleg dafÃ¼r, "dass die deutschen BehÃ¶rden beabsichtigen, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen und Gefahren fÃ¼r dessen nationale Sicherheit zu schaffen".



Die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin sind seit der russischen Offensive in der Ukraine auf dem Tiefpunkt. Deutschland ist einer der stÃ¤rksten UnterstÃ¼tzer der Ukraine.



Im Juni war Lambsdorff vom russischen AuÃŸenministerium wegen einer angeblichen "Verfolgung" russischer Journalisten in Deutschland einbestellt worden. Das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin wies die VorwÃ¼rfe damals als "haltlos" zurÃ¼ck.