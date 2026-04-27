Kolumbien beschwÃ¶rt bei Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien neue Allianzen

Kolumbiens Umweltministerin Irene VÃ©lez Torres

AnlÃ¤sslich der ersten internationalen Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien hat das Gastgeberland Kolumbien zu neuen Allianzen aufgerufen.

AnlÃ¤sslich der ersten internationalen Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Energien hat das Gastgeberland Kolumbien zu neuen Allianzen aufgerufen. LÃ¤nder, die Willens seien, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu beschleunigen, stellten "eine neue Macht" dar, sagte die kolumbianische Umweltministerin Irene VÃ©lez Torres der Nachrichtenagentur AFP. Sie Ã¤uÃŸerte sich kurz bevor Regierungsvertreter aus mehr als 50 LÃ¤ndern ab Dienstag zu zweitÃ¤gigen GesprÃ¤chen in der kolumbianischen Hafenstadt Santa Marta zusammenkommen.



Bei der von Kolumbien ausgerichteten Konferenz tauschten sich bereits seit Freitag Vertreter der Zivilgesellschaft Ã¼ber den Ausstieg aus fossilen Energien unter dem Eindruck der gegenwÃ¤rtigen Ã–lkrise aus. Ab Dienstag findet die Konferenz dann auf Ebene hochrangiger Regierungsvertreter statt. Die Bundesregierung wird von Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth vertreten.Â



Konkret geht es darum, wie eine globale Transformation weg von den klimaschÃ¤dlichen EnergietrÃ¤gern Kohle, ErdÃ¶l und Erdgas gelingen kann.Â Zu den Teilnehmerstaaten gehÃ¶ren Industrie-, Schwellen- und EntwicklungslÃ¤nder, von denen viele selbst Kohle, Ã–l oder Gas fÃ¶rdern. Die grÃ¶ÃŸten Treibhausgasemittenten, darunter die USA, China und Russland, nehmen jedoch nicht teil.Â



Umweltministerin Torres sieht die Abwesenheit der grÃ¶ÃŸten Emittenten nicht zwingend als Nachteil: Bei den vergangenen Weltklimakonferenzen seien sie es gewesen, "die auf ein Veto gedrÃ¤ngt haben, um jede Diskussion Ã¼ber die Notwendigkeit eines Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen zu verhindern". Die bei der Konferenz vertretenen Staaten machten jedoch "fast 50 Prozent der WeltbevÃ¶lkerung aus, darunter VerbraucherlÃ¤nder, ErzeugerlÃ¤nder und gefÃ¤hrdete LÃ¤nder des globalen SÃ¼dens und Nordens", erklÃ¤rte Torres. "In diesem Sinne sind wir heute eine neue Macht."



Die Konferenz-Ausrichter Kolumbien und Niederlande wollen explizit Staaten miteinander vernetzen, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Die Initiative ist auch eine Reaktion auf die oftmals langwierigen und zÃ¤hen Verhandlungen auf UN-Ebene, bei denen die mehr als 190 Mitgliedstaaten einen Konsens finden mÃ¼ssen. "Die COPs haben ihre DialogfÃ¤higkeit unter Beweis gestellt â€“ aber auch ihre Grenzen", erklÃ¤rte Torres. "Wir brauchen neue BÃ¼ndnisse, neue Allianzen."



Ein Hauptziel der Konferenz sei die Einrichtung eines ersten wissenschaftlichen Gremiums, das sich der Energiewende widmet. Ein solches Gremium kÃ¶nne fortan StÃ¤dte, Regionen, LÃ¤nder und BÃ¼ndnisse "bei der Entwicklung von FahrplÃ¤nen fÃ¼r ihre eigene Energiewende beraten". Zudem solle insbesondere die Stimme der Zivilgesellschaft verstÃ¤rktes Gewicht erhalten.Â