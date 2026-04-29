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Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer - Kanzler: Menschen mÃ¼ssen Reformen zulassen

  • AFP - 29. April 2026, 10:01 Uhr
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Merz vergangene Woche
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Im Ringen um eine Steuerreform hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offen fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Reichensteuer gezeigt. Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger rief er im Zuge anstehender GroÃŸreformen auÃŸerdem dazu auf, offen fÃ¼r VerÃ¤nderungen zu sein.

Im Ringen um eine Steuerreform hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) offen fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Reichensteuer gezeigt. Das wÃ¤re dann "denkbar", wenn der Steuertarif im oberen Bereich geglÃ¤ttet und etwa der Soli abgeschafft werde, sagte Merz dem "Spiegel" laut Meldung vom Mittwoch. Irgendwann mÃ¼sse das ohnehin geschehen: "Wir sollten es tun, bevor das Bundesverfassungsgericht uns dazu zwingt."

Merz bezog sich dabei auf einen Vorschlag zweier Abgeordneter der Union, der unter anderem vorsieht, den sogenannten Reichensteuersatz bei der Einkommensteuer von 45 Prozent auf 47,5 Prozent anzuheben. Bei diesem Vorschlag soll zugleich der SolidaritÃ¤tszuschlag gÃ¤nzlich entfallen. Der Spitzensteuersatz soll zudem spÃ¤ter greifen. Das Konzept sieht auÃŸerdem vor, staatliche FÃ¶rderungen pauschal zu kÃ¼rzen, um Einsparungen zu erzielen.

Die Koalition hat zum kommenden Jahr eine Steuerreform angekÃ¼ndigt. Aus der SPD kam Kritik an den VorschlÃ¤gen der Union - das Finanzministerium will eigene PlÃ¤ne vorlegen und pocht darauf, dass bei der Einkommensteuerreform vor allem kleine und mittlere Einkommen entlastet werden.

GrundsÃ¤tzlich rief Merz seine Regierungskoalition dazu auf, nach auÃŸen Ã¼berzeugender aufzutreten. "Wenn drei Koalitionspartner mit gequÃ¤ltem Gesicht um gemeinsame Positionen ringen und die BevÃ¶lkerung sieht, wie angestrengt wir sind, dann kann man nicht erwarten, dass dieselbe BevÃ¶lkerung von uns begeistert ist", sagte der Kanzler dem "Spiegel". "Wir mÃ¼ssen schon von uns selbst Ã¼berzeugt sein und diese Ãœberzeugung auch nach auÃŸen tragen."

Merz rÃ¤umte ein, dass es zuletzt "Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Kabinettsmitgliedern" gegeben habe. Es gebe "Paarungen, die hervorragend arbeiten" und andere, "die stellvertretend fÃ¼r die unterschiedliche Herkunft unserer Parteien stehen". Dazu gehÃ¶rten Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Aber auch die beiden finden zueinander." Beide waren kÃ¼rzlich wegen LÃ¶sungen in der Energiepreiskrise aneinander geraten.

Die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger im Land rief Merz im Zuge anstehender GroÃŸreformen dazu auf, offen fÃ¼r VerÃ¤nderungen zu sein. "Wir kÃ¶nnen nicht einfach so weitermachen wie in den letzten 20 Jahren", sagte er dem Nachrichtenmagazin. Er nehme in Kauf, dass er fÃ¼r solche Aussagen angefeindet werde. "Aber ich habe einen Amtseid abgelegt, und ich habe ein Gewissen. Beides verpflichtet mich." Er kÃ¶nne es vielleicht netter verpacken oder freundlicher sagen. "Aber die Lage ist so herausfordernd, dass ich mich dem nicht entziehen werde."

Neben einer Einkommensteuerreform muss sich die Regierung um eine Reihe von GroÃŸprojekten kÃ¼mmern. Dazu gehÃ¶ren vor allem eine Rentenreform und eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.

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