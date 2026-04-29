Schneider drÃ¤ngt Koalition zu mehr UnterstÃ¼tzung bei Energiewende

WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) drÃ¤ngt seinen Koalitionspartner zu mehr UnterstÃ¼tzung beim Ausbau erneuerbarer Energien. Als Reaktion auf die Irankrise fordert er, alle anstehenden Energiegesetze darauf auszurichten, die deutsche Energieversorgung krisenfest aufzustellen.



Das sagte Schneider dem "Spiegel". Deutschland brauche diese Sicherheitsenergien. Die Welt erlebe gerade die "grÃ¶ÃŸte Energiekrise aller Zeiten". Das Problem sei, dass sich eine solche Krise jederzeit wieder ereignen kÃ¶nne. "Iran hat inzwischen gelernt, dass er die Weltwirtschaft an der StraÃŸe von Hormus in Geiselhaft nehmen kann", sagte der Sozialdemokrat. Man solle deshalb noch viel stÃ¤rker als bisher auf Strom aus Wind und Sonne setzen, auf Elektroautos und WÃ¤rmepumpen.



Schneider scheint zu befÃ¼rchten, dass der Koalitionspartner das anders sieht. Seine CDU-Kollegin Katherina Reiche hat als Wirtschaftsministerin eine ganze Reihe von EntwÃ¼rfen fÃ¼r Energiegesetze vorgestellt. Kritiker werfen ihr vor, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien verteuert und verlangsamt werde.

