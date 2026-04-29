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Bundesverwaltungsgericht bestÃ¤tigt Verbot der "Artgemeinschaft"

  • dts - 29. April 2026, 14:39 Uhr
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Bundesverwaltungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Verbot der rechtsextremen Vereinigung "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemÃ¤ÃŸer Lebensgestaltung e. V." bestÃ¤tigt.

Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Die Entscheidung fiel im Rahmen einer Klage der Vereinigung, die sich gegen das Verbot durch das Bundesinnenministerium (BMI) vom 4. August 2023 richtete. Das Gericht stellte fest, dass die Vereinigung gegen die verfassungsmÃ¤ÃŸige Ordnung und den Gedanken der VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung verstoÃŸe.

Die KlÃ¤gerin, die sich als Ã¤lteste germanisch-heidnische Glaubensgemeinschaft sieht, vertritt laut BegrÃ¼ndung des Gerichts eine Ideologie, die sich an der nationalsozialistischen Rassenlehre orientiert. Ihre Mitglieder dÃ¼rften nur Menschen bestimmter "Rassen" sein, und sie propagiere eine "Volksgemeinschaft" auf biologischer Basis. Diese Haltung widerspreche den Grundwerten des Grundgesetzes, insbesondere der MenschenwÃ¼rde, die unabhÃ¤ngig von Herkunft oder "Rasse" gelte.

Das Gericht betonte, dass auch Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften den allgemeinen Gesetzen unterlÃ¤gen. Die "Artgemeinschaft" habe zentrale Elemente der nationalsozialistischen Ideologie Ã¼bernommen und verbreite diese durch ihre Publikationen und Veranstaltungen. Die enge Verbindung zu rechtsextremen Kreisen und die Verwendung nationalsozialistischer Symbolik untermauerten das Verbot.

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