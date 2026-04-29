Das Landgericht GÃ¶ttingen hat gegen einen 31-JÃ¤hrigen, der eine 16-JÃ¤hrige vor einen Zug stieÃŸ und dadurch tÃ¶tete, die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhÃ¤ngt. Er galt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfÃ¤hig, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch in der niedersÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann das MÃ¤dchen im August in Friedland vor den Zug gestoÃŸen hatte.
Er brachte die 16-JÃ¤hrige plÃ¶tzlich und unerwartet zu Boden. Dadurch stieÃŸ sie gegen einen GÃ¼terzug, der mit hundert Stundenkilometern vorbeifuhr, und erlitt tÃ¶dliche Verletzungen. Nach der Tat fÃ¼hrte der Mann Polizeibeamte zu dem leblosen MÃ¤dchen und gab an, sie dort liegen gesehen zu haben. Erst spÃ¤ter wurde er durch DNA-Spuren an der Schulter der 16-JÃ¤hrigen Ã¼berfÃ¼hrt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann Totschlag vor.
Brennpunkte
16-JÃ¤hrige in Niedersachsen vor Zug gestoÃŸen: Unterbringung in Psychiatrie
- AFP - 29. April 2026, 15:36 Uhr
Das Landgericht GÃ¶ttingen hat gegen einen 31-JÃ¤hrigen, der eine 16-JÃ¤hrige vor einen Zug stieÃŸ und so tÃ¶tete, die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhÃ¤ngt. Er galt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfÃ¤hig.
Das Landgericht GÃ¶ttingen hat gegen einen 31-JÃ¤hrigen, der eine 16-JÃ¤hrige vor einen Zug stieÃŸ und dadurch tÃ¶tete, die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhÃ¤ngt. Er galt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfÃ¤hig, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch in der niedersÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann das MÃ¤dchen im August in Friedland vor den Zug gestoÃŸen hatte.
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