Brennpunkte

16-JÃ¤hrige in Niedersachsen vor Zug gestoÃŸen: Unterbringung in Psychiatrie

  • AFP - 29. April 2026, 15:36 Uhr
Bild vergrößern: 16-JÃ¤hrige in Niedersachsen vor Zug gestoÃŸen: Unterbringung in Psychiatrie
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Das Landgericht GÃ¶ttingen hat gegen einen 31-JÃ¤hrigen, der eine 16-JÃ¤hrige vor einen Zug stieÃŸ und so tÃ¶tete, die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhÃ¤ngt. Er galt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfÃ¤hig.

Das Landgericht GÃ¶ttingen hat gegen einen 31-JÃ¤hrigen, der eine 16-JÃ¤hrige vor einen Zug stieÃŸ und dadurch tÃ¶tete, die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verhÃ¤ngt. Er galt wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfÃ¤hig, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch in der niedersÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann das MÃ¤dchen im August in Friedland vor den Zug gestoÃŸen hatte.

Er brachte die 16-JÃ¤hrige plÃ¶tzlich und unerwartet zu Boden. Dadurch stieÃŸ sie gegen einen GÃ¼terzug, der mit hundert Stundenkilometern vorbeifuhr, und erlitt tÃ¶dliche Verletzungen. Nach der Tat fÃ¼hrte der Mann Polizeibeamte zu dem leblosen MÃ¤dchen und gab an, sie dort liegen gesehen zu haben. Erst spÃ¤ter wurde er durch DNA-Spuren an der Schulter der 16-JÃ¤hrigen Ã¼berfÃ¼hrt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann Totschlag vor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gericht: Bewohner in Brandenburger Pflegeheimen haben Anspruch auf Einzelzimmer
    Gericht: Bewohner in Brandenburger Pflegeheimen haben Anspruch auf Einzelzimmer

    Bewohner in Brandenburger Pflegeeinrichtungen mÃ¼ssen einem Gerichtsurteil zufolge in Einzelzimmern untergebracht werden. Das entschied das Oberverwaltungsgericht

    Mehr
    Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird Fall fÃ¼r EuropÃ¤ischen Gerichtshof
    Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird Fall fÃ¼r EuropÃ¤ischen Gerichtshof

    Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird zum Fall fÃ¼r den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH). Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stellte den europÃ¤ischen Richterinnen

    Mehr
    Regierung will gravierende UmweltkriminalitÃ¤t schÃ¤rfer bestrafen
    Regierung will gravierende UmweltkriminalitÃ¤t schÃ¤rfer bestrafen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der strafrechtliche Schutz der Umwelt verbessert und eine

    Mehr
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    Ungarns designierter Regierungschef Magyar wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Freigabe von EU-Geldern
    Ungarns designierter Regierungschef Magyar wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Freigabe von EU-Geldern
    CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept
    CSU-Politiker verteidigt sein Steuerkonzept
    SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union
    SPD-Fraktion kritisiert SteuerplÃ¤ne der Union
    Frankreich stellt bei Konferenz in Santa Marta Fahrplan fÃ¼r Ausstieg aus Fossilen vor
    Frankreich stellt bei Konferenz in Santa Marta Fahrplan fÃ¼r Ausstieg aus Fossilen vor
    Nationale Maritime Konferenz in Emden erÃ¶ffnet
    Nationale Maritime Konferenz in Emden erÃ¶ffnet
    Trump droht Iran im Atomstreit: Teheran soll
    Trump droht Iran im Atomstreit: Teheran soll "besser schnell zur Vernunft kommen"

    Top Meldungen

    Unicredit hÃ¤lt Commerzbank-Ãœbernahme fÃ¼r unaufhaltsam
    Unicredit hÃ¤lt Commerzbank-Ãœbernahme fÃ¼r unaufhaltsam

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Unicredit, Andrea Orcel, zeigt sich im Ãœbernahmekampf um die Commerzbank unbeirrt. "Der Prozess ist

    Mehr
    Tankstellenpreise steigen weiter
    Tankstellenpreise steigen weiter

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland klettern weiter. Nachdem in den letzten Wochen eine leichte Entspannung bei den Kraftstoffpreisen zu

    Mehr
    Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe
    Rainer bleibt trotz Kabinettsbeschluss gegen Zuckerabgabe

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sieht die Verteuerung von zuckergesÃ¼ÃŸten GetrÃ¤nken weiter kritisch. Das sagte er der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts