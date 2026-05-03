Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte EuropÃ¤ische Generalstaatsanwalt AndrÃ©s Ritter mahnt Ungarns kÃ¼nftige Regierung zu schnellem Handeln bei der Aufarbeitung mÃ¶glicher Korruption aus der OrbÃ¡n-Ã„ra.
Was man nicht mÃ¶glichst schnell sichere - sowohl an Beweisen als auch an kriminell erlangtem VermÃ¶gen -, werde man spÃ¤ter kaum noch bekommen, sagte Ritter der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). Der kÃ¼nftige ungarische MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar hatte angekÃ¼ndigt, der EuropÃ¤ischen Staatsanwaltschaft (EPPO) beizutreten. Die BehÃ¶rde klÃ¤rt Straftaten zulasten des EU-Budgets auf, darunter Subventions- und Zollbetrug, Mehrwertsteuerhinterziehung und Korruption. In Ungarn geht es vor allem um den Verdacht, dass sich Freunde und Verwandte OrbÃ¡ns systematisch EU-FÃ¶rdergelder erschlichen haben sollen, etwa Ã¼ber staatliche AgrarflÃ¤chen, Baufirmen und Ã¼berhÃ¶hte Budgets bei Ã¶ffentlichen Ausschreibungen.
Ritter sagte dazu, aus den Erfahrungen der Vergangenheit bestehe der stark begrÃ¼ndete Verdacht, dass Misswirtschaft auch zur Bereicherung von AmtstrÃ¤gern und AngehÃ¶rigen dieser Regierung gefÃ¼hrt habe. Zentral sei, die ZustÃ¤ndigkeit der EU-Ermittler auch rÃ¼ckwirkend zu ermÃ¶glichen, konkret zum 1. Juni 2021. Zu diesem Zeitpunkt war die damals neu gegrÃ¼ndete EPPO operativ tÃ¤tig geworden. Zudem brauche es einen echten Mitarbeitswillen seitens der ungarischen BehÃ¶rden.
Eine schlagkrÃ¤ftige Einheit in Ungarn aufzubauen, werde sowohl fÃ¼r die neue ungarische Regierung als auch fÃ¼r die EU insgesamt eine Frage der GlaubwÃ¼rdigkeit sein, sagte Ritter. Er verwies zugleich auf fehlende Mittel seiner BehÃ¶rde: Die EuropÃ¤ische Staatsanwaltschaft sei von Anfang an nicht ausreichend finanziert und ausgestattet worden. Um den Beitritt Ungarns schnell vorzubereiten, schlug Ritter eine Taskforce zwischen Magyar und der EPPO vor.
Brennpunkte
EU-Staatsanwaltschaft drÃ¤ngt Ungarn zu rascher Korruptionsaufarbeitung
- dts - 3. Mai 2026, 12:50 Uhr
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Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte EuropÃ¤ische Generalstaatsanwalt AndrÃ©s Ritter mahnt Ungarns kÃ¼nftige Regierung zu schnellem Handeln bei der Aufarbeitung mÃ¶glicher Korruption aus der OrbÃ¡n-Ã„ra.
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