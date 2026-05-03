Brennpunkte

EU-Staatsanwaltschaft drÃ¤ngt Ungarn zu rascher Korruptionsaufarbeitung

  • dts - 3. Mai 2026, 12:50 Uhr
Bild vergrößern: EU-Staatsanwaltschaft drÃ¤ngt Ungarn zu rascher Korruptionsaufarbeitung
PÃ©ter Magyar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Budapest (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte EuropÃ¤ische Generalstaatsanwalt AndrÃ©s Ritter mahnt Ungarns kÃ¼nftige Regierung zu schnellem Handeln bei der Aufarbeitung mÃ¶glicher Korruption aus der OrbÃ¡n-Ã„ra.

Was man nicht mÃ¶glichst schnell sichere - sowohl an Beweisen als auch an kriminell erlangtem VermÃ¶gen -, werde man spÃ¤ter kaum noch bekommen, sagte Ritter der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). Der kÃ¼nftige ungarische MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar hatte angekÃ¼ndigt, der EuropÃ¤ischen Staatsanwaltschaft (EPPO) beizutreten. Die BehÃ¶rde klÃ¤rt Straftaten zulasten des EU-Budgets auf, darunter Subventions- und Zollbetrug, Mehrwertsteuerhinterziehung und Korruption. In Ungarn geht es vor allem um den Verdacht, dass sich Freunde und Verwandte OrbÃ¡ns systematisch EU-FÃ¶rdergelder erschlichen haben sollen, etwa Ã¼ber staatliche AgrarflÃ¤chen, Baufirmen und Ã¼berhÃ¶hte Budgets bei Ã¶ffentlichen Ausschreibungen.

Ritter sagte dazu, aus den Erfahrungen der Vergangenheit bestehe der stark begrÃ¼ndete Verdacht, dass Misswirtschaft auch zur Bereicherung von AmtstrÃ¤gern und AngehÃ¶rigen dieser Regierung gefÃ¼hrt habe. Zentral sei, die ZustÃ¤ndigkeit der EU-Ermittler auch rÃ¼ckwirkend zu ermÃ¶glichen, konkret zum 1. Juni 2021. Zu diesem Zeitpunkt war die damals neu gegrÃ¼ndete EPPO operativ tÃ¤tig geworden. Zudem brauche es einen echten Mitarbeitswillen seitens der ungarischen BehÃ¶rden.

Eine schlagkrÃ¤ftige Einheit in Ungarn aufzubauen, werde sowohl fÃ¼r die neue ungarische Regierung als auch fÃ¼r die EU insgesamt eine Frage der GlaubwÃ¼rdigkeit sein, sagte Ritter. Er verwies zugleich auf fehlende Mittel seiner BehÃ¶rde: Die EuropÃ¤ische Staatsanwaltschaft sei von Anfang an nicht ausreichend finanziert und ausgestattet worden. Um den Beitritt Ungarns schnell vorzubereiten, schlug Ritter eine Taskforce zwischen Magyar und der EPPO vor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Pro-russicher slowakischer Regierungschef Fico kÃ¼ndigt Besuch in der Ukraine an
    Pro-russicher slowakischer Regierungschef Fico kÃ¼ndigt Besuch in der Ukraine an

    Der nationalistische slowakische Regierungschef Robert Fico - nach der Abwahl von Ungarns Regierungschef Viktor Orban der engste VerbÃ¼ndete von Kreml-Chef Wladimir Putin in der

    Mehr
    Rattengift in Hipp-Babykost: Vernehmung von 39-jÃ¤hrigem TatverdÃ¤chtigem
    Rattengift in Hipp-Babykost: Vernehmung von 39-jÃ¤hrigem TatverdÃ¤chtigem

    Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung mit Rattengift in Babynahrung des deutschen Herstellers Hipp ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Der am Samstag im

    Mehr
    Inhaftierte iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi ins Krankenhaus gebracht
    Inhaftierte iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi ins Krankenhaus gebracht

    Nach einer "katastrophalen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands" ist die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer

    Mehr
    Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation
    Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen
    Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste
    Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste
    Bas: Viele sind genervt vom Koalitionsstreit
    Bas: Viele sind genervt vom Koalitionsstreit
    Linke begrÃ¼ÃŸt Verzicht auf Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland
    Linke begrÃ¼ÃŸt Verzicht auf Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland
    Kopf steckt in Toilettensitz fest - Feuerwehr befreit DreijÃ¤hrige
    Kopf steckt in Toilettensitz fest - Feuerwehr befreit DreijÃ¤hrige
    VerhÃ¤ngnisvolle Fahrt in Gelsenkirchen: Zwei UnfÃ¤lle in zehn Minuten
    VerhÃ¤ngnisvolle Fahrt in Gelsenkirchen: Zwei UnfÃ¤lle in zehn Minuten
    Kinderpsychologin fordert Regulierung von Social Media
    Kinderpsychologin fordert Regulierung von Social Media
    Etappensieg fÃ¼r US-Abtreibungsgegner: Gericht stoppt Lieferung von Mifepriston per Post

    Top Meldungen

    SÃ¶der pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse
    SÃ¶der pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) pocht im Streit um die kÃ¼nftige Finanzpolitik der schwarz-roten Bundesregierung auf die

    Mehr
    Rainer fordert komplette Steuerbefreiung fÃ¼r Biokraftstoffe
    Rainer fordert komplette Steuerbefreiung fÃ¼r Biokraftstoffe

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen. Er halte es fÃ¼r sinnvoll, Biokraftstoffe komplett von der Steuer

    Mehr
    Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle
    Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump die Erhebung neuer StrafzÃ¶lle fÃ¼r die EuropÃ¤ische Union angekÃ¼ndigt hat, warnt das MÃ¼nchener Ifo-Institut

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts