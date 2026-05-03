Pro-russicher slowakischer Regierungschef Fico kÃ¼ndigt Besuch in der Ukraine an

Der slowakische Regierungschef Robert Fico

Der nationalistische slowakische Regierungschef Robert Fico - nach der Abwahl von Ungarns Regierungschef Viktor Orban der engste VerbÃ¼ndete von Kreml-Chef Wladimir Putin in der EU - hat einen Besuch in der Ukraine angekÃ¼ndigt.

Der nationalistische slowakische Regierungschef Robert Fico - nach der Abwahl von Ungarns Regierungschef Viktor Orban der engste VerbÃ¼ndete von Kreml-Chef Wladimir Putin in der EU - hat einen Besuch in der Ukraine angekÃ¼ndigt. Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj erklÃ¤rte Fico am Samstag: "Wir werden das Format gemeinsamer Regierungssitzungen fortsetzen und zudem gegenseitige Besuche in unseren HauptstÃ¤dten vornehmen." Fico hatte es bisher vermieden, nach Kiew zu reisen.



"Ich habe bestÃ¤tigt, dass die Slowakei den EU-Beitritt der Ukraine unterstÃ¼tzt, denn wir wollen, dass die Ukraine, unser Nachbar, ein stabiles und demokratisches Land ist", erklÃ¤rte Fico weiter. Er Ã¤uÃŸerte zudem den Wunsch nach "freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Slowakei und der Ukraine.



"Wir brauchen starke Beziehungen zwischen unseren LÃ¤ndern, und wir beide befÃ¼rworten das", erklÃ¤rte Selenskyj seinerseits im Onlinedienst X. Er unterstrich auÃŸerdem die Bedeutung der UnterstÃ¼tzung der Slowakei fÃ¼r einen EU-Beitritt seines Landes und betonte, er habe den slowakischen MinisterprÃ¤sidenten nach Kiew eingeladen und sich fÃ¼r dessen Einladung nach Bratislava bedankt, mit der "MÃ¶glichkeit eines persÃ¶nlichen Treffens in naher Zukunft".



Fico erklÃ¤rte, dass er Selenskyj am Montag am Rande des Gipfeltreffens der EuropÃ¤ischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan sehen werde.Â



Bis zu Ficos RÃ¼ckkehr ins Amt des MinisterprÃ¤sidenten im Oktober 2023 zÃ¤hlte die Slowakei zu den entschlossenen UnterstÃ¼tzern des von Russland angegriffen Nachbarlands Ukraine. Unter Fico, der dem russischen PrÃ¤sidenten Putin nahe steht, stellte das Land jedoch jegliche MilitÃ¤rhilfe fÃ¼r Kiew ein. Ende kommender Woche reist Fico nach Moskau, wo er an den Feierlichkeiten zum Sieg der Sowjetunion Ã¼ber Nazi-Deutschland teilnehmen will.Â



Unterdessen wurden in der Ukraine und in Russland bei gegenseitigen Drohnenangriffen mindestens vier Menschen getÃ¶tet. Bei russischen Drohnenangriffen im SÃ¼den der Ukraine starben laut BehÃ¶rdenangaben vom Sonntag drei Menschen. Durch ukrainische Drohnen sei in der NÃ¤he von Moskau ein 77-jÃ¤hriger Mann getÃ¶tet worden, erklÃ¤rte der Regionalgouverneur. Zudem wurden laut Kiew in Russland wichtige Ã–lanlagen getroffen.



Der Gouverneur der sÃ¼dukrainischen Region Odessa, Oleh Kiper, teilte in Online-Netzwerken mit, bei Angriffen seien zwei Menschen getÃ¶tet worden, darunter ein Lastwagenfahrer in einem Hafen. "Feindliche Drohnen haben drei WohngebÃ¤ude getroffen, zwei weitere wurden beschÃ¤digt", erklÃ¤rte er. Auch Hafeninfrastruktur sei beschÃ¤digt worden.Â



Bei russischen Angriffen auf das Frontgebiet der sÃ¼dukrainischen Region Cherson wurde BehÃ¶rdenangaben zufolge ein weiterer Mensch getÃ¶tet. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland in der Nacht zum Sonntag 268 Drohnen und eine Rakete auf die Ukraine ab.



Die Ukraine wiederum attackierte Russland mit mindestens 334 Drohnen in 15 Regionen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Auch die nordwestliche Region Leningrad wurde massiv attackiert.



Dort wurden nach Angaben der ukrainischen Regierung in den vergangenen Wochen mehrere Male fÃ¼r den Export wichtige Ã–lterminals getroffen, wodurch Ausfuhren im Wert von mehreren Milliarden Dollar vereitelt worden seien.



Die Einnahmen aus dem Ã–l- und Gasverkauf, die durch den Krieg in der Golfregion gesteigert wurden, sind fÃ¼r die russische Wirtschaft und die Finanzierung der StreitkrÃ¤fte entscheidend.



Selenskyj teilte am Sonntag mit, zwei Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte seien vor dem Hafen Noworossijsk imÂ Schwarzen Meer getroffen worden. Er verÃ¶ffentlichte in der Nacht aufgenommene Schwarz-WeiÃŸ-Bilder von einer Drohne, die sich einem Tanker nÃ¤hert. Der verursachte Schaden war unklar.



In seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine greift Russland das Nachbarland fast jede Nacht mit hunderten Drohnen an. Im Gegenzug attackiert die ukrainische Armee regelmÃ¤ÃŸig die russische Energieinfrastruktur und militÃ¤rische Ziele. Beide Seiten dementieren Angriffe auf Zivilisten.