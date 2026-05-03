Neue gegenseitige Drohungen im Ringen um Ende des Iran-Kriegs

Trump

Im Ringen um ein Ende des Iran-Krieges zeichnet sich kein Durchbruch ab. US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte mit Blick auf einen weiteren Verhandlungsvorschlag aus Teheran, er kÃ¶nne sich 'nicht vorstellen, dass er annehmbar wÃ¤re'.

Im Ringen um ein Ende des Iran-Krieges zeichnet sich weiter kein Durchbruch ab. US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte am Samstag (Ortszeit) mit Blick auf einen weiteren Verhandlungsvorschlag aus Teheran, er kÃ¶nne sich "nicht vorstellen, dass er annehmbar wÃ¤re". Eine Wiederaufnahme des Kriegs bezeichnete er als "Option". Die Revolutionsgarden erklÃ¤rten, die USA hÃ¤tten die Wahl zwischen einem "unmÃ¶glichen" MilitÃ¤reinsatz oder einem "schlechten Deal" mit der Islamischen Republik.



Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April kommen die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Konflikts nicht voran. Gut zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wÃ¤chst damit die Sorge vor einer erneuten Eskalation.



Trump erklÃ¤rte am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social, er werde den jÃ¼ngsten vom Iran Ã¼bermittelten Vorschlag "bald prÃ¼fen". Gleichzeitig zeigte er sich skeptisch "angesichts dessen, dass der Iran noch keinen ausreichend hohen Preis fÃ¼r das bezahlt hat, was er der Menschheit und der Welt in den vergangenen 47 Jahren angetan hat".Â



Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf zwei Quellen, Teheran habe eine einmonatige Frist gesetzt fÃ¼r eine Einigung zu der Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, dem Ende der US-Blockade iranischer HÃ¤fen und einer endgÃ¼ltigen Beendigung der Kriege im Iran sowie im Libanon. Auch die iranische Nachrichtenagentur berichtete Ã¼ber eine 30-tÃ¤gige Frist.



Erst am Vortag hatte Trump einen neuen Verhandlungsvorschlag Teherans zurÃ¼ckgewiesen. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna war der Vorschlag an den Vermittler Pakistan Ã¼bermittelt worden.Â "Im Moment bin ich nicht zufrieden mit ihrem Angebot", sagte Trump am Freitag.Â



Zwar hatte Trump die Ende Februar begonnenen Kampfhandlungen der Vereinigten Staaten und Israels gegen die Islamische Republik in einem Schreiben an den US-Kongress am Freitag fÃ¼r "beendet" erklÃ¤rt. Vor Journalisten sagte der US-PrÃ¤sident jedoch auch, eine Wiederaufnahme des Krieges bleibe fÃ¼r ihn "eine Option". Auch Israel kÃ¶nnte womÃ¶glich in KÃ¼rze wieder militÃ¤risch gegen den Iran vorgehen, wie Verteidigungsminister Israel Katz am Donnerstag gesagt hatte.



Der Geheimdienst der Revolutionsgarden erklÃ¤rte laut einer am Sonntag vom Staatsfernsehen verbreiteten Mitteilung, der Handlungsspielraum der USA habe sich "verringert". Die Vereinigten Staaten mÃ¼ssten sich nun "entscheiden". Mohsen Resai, der frÃ¼here Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, der im MÃ¤rz zum MilitÃ¤rberater des neuen Obersten FÃ¼hrers Modschtaba Chamenei ernannt wurde, drohte im Onlinedienst X, die USA mÃ¼ssten sich darauf gefasst machen, ihre FlugzeugtrÃ¤ger und StreitkrÃ¤fte "auf dem Friedhof enden zu sehen".



Irans Vize-AuÃŸenminister Kasem Gharibabadi sagte am Samstag, der Ball liege "im Feld der USA". Washington mÃ¼sse sich zwischen Diplomatie oder der FortfÃ¼hrung eines "konfliktorientierten Ansatzes" entscheiden. Der Iran sei zur Sicherung seiner nationalen Interessen "zu beiden Optionen bereit".Â



Mohammed Dschafar Assadi vom zentralen iranischen MilitÃ¤rkommando Chamat al-Anbija bezeichnete einen erneuten Konflikt mit den USA als "wahrscheinlich". Die iranische Nachrichtenagentur Fars zitierte ihn am Samstag mit den Worten, es gebe Anzeichen dafÃ¼r, dass die USA sich in der Waffenruhe "nicht an Versprechen oder Vereinbarungen halten".Â



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Das iranische MilitÃ¤r sperrte zudem die fÃ¼r die Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus weitgehend, der Ã–lpreis stieg dadurch steil an. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.



"Wir sind wie Piraten" sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Florida, als er das Vorgehen der US-Marine beschrieb, die im Zuge der Hafenblockade ein Schiff aufbrachte. "Wir haben die Ladung, das Ã–l Ã¼bernommen", sagte Trump vor jubelnden AnhÃ¤ngern. "Es ist ein sehr ertragreiches GeschÃ¤ft."Â



Das iranische Parlament bereitete derweil ein Gesetz vor, um die StraÃŸe von Hormus unter die volle AutoritÃ¤t der StreitkrÃ¤fte zu stellen. Laut dem stellvertretenden ParlamentsprÃ¤sidenten Ali Niksad sind DurchfahrtsgebÃ¼hren sowie ein striktes Verbot fÃ¼r Schiffe mit Bezug zu Israel geplant.Â



Die USA ihrerseits verhÃ¤ngten am Freitag neue Sanktionen gegen drei iranische Devisenhandelsunternehmen. Das US-Finanzministerium warnte zudem SchiffseigentÃ¼mer davor, der iranischen Seite eine "Maut" fÃ¼r die Passage durch die StraÃŸe von Hormus zu zahlen. Dies kÃ¶nne ebenfalls Sanktionen nach sich ziehen.