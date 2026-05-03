Telefonat mit Araghtschi: Wadephul fordert sofortige Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU)

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi eine sofortige Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus und einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen verlangt. 'Als enger US-VerbÃ¼ndeter teilen wir das gleiche Ziel', erklÃ¤rte er.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi eine sofortige Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus und einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen verlangt. "Als enger US-VerbÃ¼ndeter teilen wir das gleiche Ziel", erklÃ¤rte Wadephul am Sonntag im Onlinedienst X. Der Iran mÃ¼sse "vollstÃ¤ndig und nachprÃ¼fbar auf Kernwaffen verzichten und die StraÃŸe von Hormus sofort freigeben", wie es auch US-AuÃŸenminister Marco Rubio fordere, betonte Wadephul.



Die BemÃ¼hungen um eine Beendigung des Iran-Krieges kommen seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April nicht voran. Gut zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wÃ¤chst damit die Sorge vor einer erneuten Eskalation.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Samstag (Ortszeit) mit Blick auf einen weiteren Verhandlungsvorschlag aus Teheran erklÃ¤rt, er kÃ¶nne sich "nicht vorstellen, dass er annehmbar wÃ¤re". Eine Wiederaufnahme des Kriegs bezeichnete er als "Option". Die iranischen Revolutionsgarden erklÃ¤rten, die USA hÃ¤tten die Wahl zwischen einem "unmÃ¶glichen" MilitÃ¤reinsatz oder einem "schlechten Deal" mit der Islamischen Republik.



Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete unter Berufung auf zwei Quellen, Teheran habe eine einmonatige Frist gesetzt fÃ¼r eine Einigung zu der Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, dem Ende der US-Blockade iranischer HÃ¤fen und einer endgÃ¼ltigen Beendigung der Kriege im Iran sowie im Libanon. Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete Ã¼ber eine 30-tÃ¤gige Frist.