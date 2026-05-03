Wadephul telefoniert mit iranischem AuÃŸenminister

Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dass Deutschland eine "VerhandlungslÃ¶sung" unterstÃ¼tze, sagte Wadephul am Sonntag.



"Als enger US-VerbÃ¼ndeter teilen wir das gleiche Ziel: Iran muss vollstÃ¤ndig und nachprÃ¼fbar auf Kernwaffen verzichten und die StraÃŸe von Hormus sofort freigeben", so der deutsche AuÃŸenminister. So wie auch Marco Rubio, der US-AuÃŸenminister, gefordert habe, sagte Wadephul.



Nach dem Fernduell zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dÃ¼rfte sich Deutschland bemÃ¼hen, die US-Regierung nicht erneut zu verÃ¤rgern. Ã„uÃŸerungen des Bundeskanzlers, wonach die USA im Iran-Krieg keine Strategie hÃ¤tten, hatten Trump verÃ¤rgert und schlieÃŸlich zu der AnkÃ¼ndigung gefÃ¼hrt, 5.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

