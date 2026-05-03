Union und SPD kritisieren Trump fÃ¼r US-Truppenabzug

US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r den angekÃ¼ndigten Abzug von US-Soldaten aus Deutschland scharf kritisiert. "Die transatlantischen Beziehungen stehen unter Stress", sagte JÃ¼rgen Hardt (CDU), auÃŸenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, der "Welt" (Montagausgabe). Einer der GrÃ¼nde sei die einseitige Agenda des US-PrÃ¤sidenten, der alles, was in den USA schieflaufe, auf Ã¤uÃŸere EinflÃ¼sse zurÃ¼ckfÃ¼hre. Europa sei da fÃ¼r ihn oft der SÃ¼ndenbock.



Dem mÃ¼sse man eine "positive Transatlantikagenda" entgegenstellen, die den Nutzen fÃ¼r beide Seiten unterstreiche. Hardt nannte von Deutschland geteilte US-Interessen in Lateinamerika, im Pazifik oder der Arktis sowie Cybersicherheit oder den Kampf gegen internationale KriminalitÃ¤t. Europa werde die USA konsequent und spÃ¼rbar von konventionellen Verteidigungsaufgaben auf dem eigenen Kontinent entlasten. Das mÃ¼sse schrittweise erfolgen, ohne den Eindruck der WillkÃ¼r entstehen zu lassen.



Die europÃ¤ischen Nato-Staaten mÃ¼ssten die Auswirkungen des US-TeilrÃ¼ckzugs nun bewerten und etwaige Folgen ziehen, ergÃ¤nzte Thomas Erndl (CSU), verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Durch die Ambitionen, die stÃ¤rkste konventionelle Armee Europas zu werden, ergebe sich eine besondere Verantwortung Deutschlands. Dieser werde man durch einen raschen Personalaufwuchs und den Ausbau entscheidender FÃ¤higkeiten gerecht. Das Verteidigungsministerium mÃ¼sse einen "Aktionsplan 2029" fÃ¼r die Bundeswehr vorlegen, auch zur FÃ¤higkeit des Einsatzes weitreichender Waffen.



Die SPD hÃ¤lt die Partnerschaft zwischen den USA und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg fÃ¼r "eine der Grundvoraussetzungen fÃ¼r Wohlstand und Sicherheit". FÃ¼r die Partei sei klar, dass sie an diesem besonderen transatlantischen VerhÃ¤ltnis festhalten wolle, sagte SPD-Fraktionsvize Siemtje MÃ¶ller. Der US-PrÃ¤sident habe jedoch offenbar eine andere Sicht. Mit seiner erratischen Politik mache er die Sicherheit von Hunderten Millionen Menschen zum Spielball seiner Launen. Europa mÃ¼sse angesichts der Drohungen Trumps selbstbewusst deutlich machen, dass die europÃ¤ische Sicherheit auch im US-Interesse sei. Es kÃ¶nne nicht sein, dass eine Person das hohe Gut einer bewÃ¤hrten Zusammenarbeit von zahlreichen Staaten gefÃ¤hrde. Dem mÃ¼sse man entschieden entgegentreten. Ein RÃ¼ckzug Trumps von der vereinbarten Stationierung der Mittelstreckenraketen wÃ¤re "besorgniserregend", so MÃ¶ller weiter. Man solle sich dann in einem ersten Schritt rasch mit Frankreich und GroÃŸbritannien treffen, um im sogenannten E3-Format darÃ¼ber zu beraten, wie die entstehende verteidigungspolitische LÃ¼cke zÃ¼gig geschlossen werden kÃ¶nne.



Die AfD sieht "berechtigte Kritikpunkte" am Iran-Krieg der USA - die SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus schade Deutschland mehr als den Vereinigten Staaten. Merz mÃ¼sse Trump die Kritik an der Hafenblockade mitteilen. Diese Punkte mÃ¼sse man adressieren und nicht irgendwas von der "DemÃ¼tigung einer ganzen Nation" daherreden als deutscher Bundeskanzler, sagte Jan Nolte, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Was die weitreichenden Waffensysteme angehe, werde Europa fÃ¼r fÃ¼nf bis zehn Jahre eine FÃ¤higkeitslÃ¼cke haben, so Nolte weiter. Das auszugleichen mÃ¼sse unabhÃ¤ngig von der US-Stationierung hÃ¶chste PrioritÃ¤t haben. Die AbschreckungsfÃ¤higkeit der Nato hÃ¤nge aber nicht an diesen Waffen, sondern am Potenzial des ganzen BÃ¼ndnisses. Im Ernstfall mÃ¼ssten diese Waffensysteme dann aus den USA nach Europa verlegt werden. Das wÃ¼rde eine VerzÃ¶gerung bedeuten, aber keinen vollstÃ¤ndigen Verzicht.



Die Linke hÃ¤lt Trumps AbzugsankÃ¼ndigung fÃ¼r den "unbeholfenen Versuch, Europa unter Druck zu setzen, um uns zum Einlenken in der Iranfrage zu bewegen". Trump stehe vor dem Scheitern des von ihm losgetretenen vÃ¶lkerrechtswidrigen Angriffskriegs im Iran, sagte Ulrich Thoden, verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion. Nun versuche der kritikunfÃ¤hige US-PrÃ¤sident das Scheitern auch zum Problem seiner VerbÃ¼ndeten zu machen. Wie VerbÃ¼ndete behandele er die EuropÃ¤er aber schon lange nicht mehr. Deutschland mÃ¼sse seine AuÃŸenpolitik neu ausrichten und "einseitige AbhÃ¤ngigkeiten" zugunsten "breitangelegter Partnerschaften" mit LÃ¤ndern des Globalen SÃ¼dens beenden. Solange Trump Druckmittel gegenÃ¼ber Europa habe, werde er diese fÃ¼r seine politischen Zwecke missbrauchen. Der Abzug der 5.000 US-Soldaten sei weder fÃ¼r Deutschland noch fÃ¼r Europa ein nennenswerter Einschnitt in die VerteidigungsfÃ¤higkeit. Im Gegenteil sei bei Trumps sprunghafter und widersprÃ¼chlicher Politik US-MilitÃ¤r auf europÃ¤ischem Boden eher eine potenzielle Gefahr fÃ¼r Europa. Die ausbleibende Raketenstationierung sei eine Chance fÃ¼r AbrÃ¼stungsinitiativen. Statt Sicherheit hÃ¤tte die Stationierung das Risiko eines WettrÃ¼stens mit vergleichbaren Waffensystemen mit sich gebracht.

