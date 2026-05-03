MÃ¼tzenich fordert AbrÃ¼stungsgesprÃ¤che mit Russland

Rolf MÃ¼tzenich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-AuÃŸenpolitiker Rolf MÃ¼tzenich fordert angesichts der US-PlÃ¤ne, auf eine Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zu verzichten, eine stÃ¤rkere Debatte Ã¼ber neue diplomatische AbrÃ¼stungs-Initiativen. Man mÃ¼sse jetzt darauf drÃ¤ngen, dass die russischen, atomar bewaffneten Mittelstreckenraketen aus Belarus und Kaliningrad abgezogen werden und weitere Schritte in einen rÃ¼stungskontrollpolitischen Gesamtprozess eingebettet wÃ¼rden, sagte MÃ¼tzenich der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). Europa kÃ¶nnte damit eine Rolle zurÃ¼ckgewinnen, die in der Vergangenheit aus Abschreckung und kluger Diplomatie bestand.



Neben dem angekÃ¼ndigten Abzug von mindestens 5.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten soll es auch nicht zu der 2024 vereinbarten Stationierung von bodengestÃ¼tzten Mittelstreckenwaffen in Deutschland kommen. Geplant waren Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper, ballistische Raketen vom Typ Standard Missile 6 und die Langstrecken-Hyperschallrakete Dark Eagle. Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sollte so eine LÃ¼cke bei den militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten der europÃ¤ischen Nato-VerbÃ¼ndeten geschlossen werden, weil Russland in der an der Grenze zu Litauen und Polen gelegenen Exklave Kaliningrad Raketen stationiert hat, die etwa Berlin schwer treffen kÃ¶nnten.



Der MilitÃ¤rexperte Carlo Masala stufte die jÃ¼ngsten US-AnkÃ¼ndigungen als sehr problematisch ein. "Das ist schon ein Tiefpunkt im deutsch-amerikanischen VerhÃ¤ltnis. An solchen Fragen wurde ja nie gerÃ¼ttelt", sagte er der SZ. "Wir haben nichts entgegenzusetzen", sagte er zu der russischen Stationierung in Kaliningrad. FÃ¼r die Ãœbergangszeit brauche man eine LÃ¶sung, bis eigene europÃ¤ische Systeme entwickelt seien. Das dauere aber fÃ¼nf bis sieben Jahre, daher sei die Stationierung so wichtig. "Das kommt nun nicht, und damit fehlt uns eine Gegenkulisse."



Der Sicherheitsexperte Nico Lange, unter Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Leiter des Leitungsstabs, betonte auf SZ-Anfrage: "Kommen keine amerikanischen Raketen, brauchen wir deutsche oder europÃ¤ische oder zumindest von amerikanischen Entscheidungen unabhÃ¤ngige Abstandswaffen, die konventionelle Abschreckung leisten." Er sieht hier auch VersÃ¤umnisse bei Angela Merkel. Seit 2018 wisse man sicher, dass russische Iskander-Raketen in Kaliningrad stationiert seien und uns bedrohten. "Wenn diese Stationierung jetzt nicht kommt, bleibt die AbschreckungslÃ¼cke bestehen und Russland hat durch seine Raketen in Kaliningrad potenziell Macht Ã¼ber uns und wir kÃ¶nnten in die Erpressbarkeit rutschen."



Der langjÃ¤hrige SPD-Fraktionschef MÃ¼tzenich stellte hingegen eine solche LÃ¼cke in Abrede: Die sicherheitspolitischen Folgen seien kurzfristig Ã¼berschaubar, da die LuftÃ¼berlegenheit der Nato als auch der europÃ¤ischen StreitkrÃ¤fte gegenÃ¼ber der russischen Herausforderung fortbestehe.

