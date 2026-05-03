Waldbrand bei brandenburgischem JÃ¼terbog breitet sich aus

Einsatzwagen der Feuerwehr

Der am Freitag ausgebrochene Waldbrand auf einem ehemaligen TruppenÃ¼bungsplatz nahe des brandenburgischen JÃ¼terbog hat sich ausgebreitet. Es stÃ¼nden 113 Hektar in Flammen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, dem RBB.

Der am Freitag ausgebrochene Waldbrand auf einem ehemaligen TruppenÃ¼bungsplatz nahe des brandenburgischen JÃ¼terbog hat sich weiter ausgebreitet. "Das Feuer frisst sich nach und nach durch", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Sonntag dem Sender RBB. Inzwischen brenne es auf einer FlÃ¤che von 113 Hektar.



Bis Samstag waren demnach 37 Hektar betroffen gewesen. Es handele sich um den bisher grÃ¶ÃŸten Waldbrand der Saison, sagte Engel weiter. Die FlÃ¤che sei jedoch von Brandschutzschneisen abgegrenzt, was eine weitere Ausbreitung einschrÃ¤nken dÃ¼rfte. "Das Feuer ist kontrolliert und ist nicht Ã¼ber die Schneisen gegangen", sagte der Brandschutzbeauftragte.



"Es gibt keinen Grund zur Panik", sagte auch JÃ¼terbogs BÃ¼rgermeisterin Christiane Lindner-Klopsch (parteilos) am Sonntag der "Bild"-Zeitung. "Wir kÃ¶nnen damit umgehen", fÃ¼gte sie hinzu. Allerdings kÃ¶nne sich der Brand noch einige Tage hinziehen.



Auf dem frÃ¼heren TruppenÃ¼bungsplatz war es auch in der Vergangenheit immer wieder zu BrÃ¤nden gekommen. Die LÃ¶scharbeiten sind dort schwierig, da sich Altmunition im Boden befindet.Â