Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr sprach am Dienstag von 30 Verletzten, von denen fÃ¼nf zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht wurden. Die Polizei ging von mehr als 20 Verletzten aus. Unter den Verletzten waren demnach auch die beiden FahrzeugfÃ¼hrer, sie wurden zusÃ¤tzlich psychologisch betreut.
Den Angaben zufolge stieÃŸen die StraÃŸenbahn und der Bus am Dienstagmorgen aus zunÃ¤chst ungeklÃ¤rter Ursache im Stadtbezirk Cotta zusammen. In der Folge entgleiste die StraÃŸenbahn in einer Kurve und sprang aus dem Gleisbett. Sowohl im Bus als auch in der Tram wurden mehrere FahrgÃ¤ste durch den Aufprall umhergeschleudert.
Die RettungskrÃ¤fte waren mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Allein die Feuerwehr war mit 90 KrÃ¤ften vor Ort. Die entgleiste StraÃŸenbahn sollte mit hydraulischen HebegerÃ¤ten und einer VerschiebebrÃ¼cke angehoben und wieder in das Gleisbett gesetzt werden. Nach Polizeiangaben belief sich der Schaden auf knapp hunderttausend Euro. Der Unfall hatte stundenlange StraÃŸensperrungen zur Folge.
Brennpunkte
ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: Zahlreiche Verletzte
- AFP - 5. Mai 2026, 14:05 Uhr
Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr sprach von 30, die Polizei von mehr als 20 Verletzten. Die Unfallursache war noch unklar.
Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr sprach am Dienstag von 30 Verletzten, von denen fÃ¼nf zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht wurden. Die Polizei ging von mehr als 20 Verletzten aus. Unter den Verletzten waren demnach auch die beiden FahrzeugfÃ¼hrer, sie wurden zusÃ¤tzlich psychologisch betreut.
Weitere Meldungen
Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Leipziger Amokfahrt mit zwei Toten hat es am Dienstag groÃŸen Andrang bei einer Gedenkandacht gegeben. Mehrere Hundert Menschen kamenMehr
Der mutmaÃŸliche AmoktÃ¤ter von Leipzig hat sich bis Ende April freiwillig in einer psychiatrischen Klinik aufgehalten. Das teilte eine Sprecherin des sÃ¤chsischenMehr
Nach der TÃ¶tung eines 14-JÃ¤hrigen im bayerischen Memmingen ist der TatverdÃ¤chtige bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Er erlag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus,Mehr
Top Meldungen
Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im April noch einmal hÃ¶her gewesen als beim erst imMehr
Das SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r KabelfernsehvertrÃ¤ge beschÃ¤ftigt im kommenden Monat das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe kÃ¼ndigte am Dienstag einen Verhandlungstermin fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Philipp Amthor (CDU) zeigt sich nach einem Jahr als Parlamentarischer StaatssekretÃ¤r zufrieden. Es sei gut, dass es ein neues BundesministeriumMehr