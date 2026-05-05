ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: Zahlreiche Verletzte

Rettungwagen bei Einsatz

Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr sprach von 30, die Polizei von mehr als 20 Verletzten. Die Unfallursache war noch unklar.

Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr sprach am Dienstag von 30 Verletzten, von denen fÃ¼nf zur weiteren Behandlung in KrankenhÃ¤user gebracht wurden. Die Polizei ging von mehr als 20 Verletzten aus. Unter den Verletzten waren demnach auch die beiden FahrzeugfÃ¼hrer, sie wurden zusÃ¤tzlich psychologisch betreut.



Den Angaben zufolge stieÃŸen die StraÃŸenbahn und der Bus am Dienstagmorgen aus zunÃ¤chst ungeklÃ¤rter Ursache im Stadtbezirk Cotta zusammen. In der Folge entgleiste die StraÃŸenbahn in einer Kurve und sprang aus dem Gleisbett. Sowohl im Bus als auch in der Tram wurden mehrere FahrgÃ¤ste durch den Aufprall umhergeschleudert.



Die RettungskrÃ¤fte waren mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Allein die Feuerwehr war mit 90 KrÃ¤ften vor Ort. Die entgleiste StraÃŸenbahn sollte mit hydraulischen HebegerÃ¤ten und einer VerschiebebrÃ¼cke angehoben und wieder in das Gleisbett gesetzt werden. Nach Polizeiangaben belief sich der Schaden auf knapp hunderttausend Euro. Der Unfall hatte stundenlange StraÃŸensperrungen zur Folge.