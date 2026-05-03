Kurz vor dem ersten Jahrestag des Regierungswechsels hat die SPD-Ko-Vorsitzende BÃ¤rbel Bas mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der Union gefordert. "Was besser werden muss, ist die Abstimmung, eher intern als Ã¶ffentlich", sagte Bas dem Nachrichtenmagazin "Politico" laut Vorabmeldung vom Sonntag. "Viele Leute nerven diese Streitigkeiten, die man so mitbekommt. Das muss aufhÃ¶ren."
Die Bundesarbeitsministerin brachte zusÃ¤tzliche Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger ins GesprÃ¤ch. "Wir haben schon viele Reformen gemacht - trotzdem haben die Leute das GefÃ¼hl, bei ihnen kommt nichts an", sagte Bas. "Richtig im Portemonnaie zu entlasten, darauf mÃ¼ssen wir uns jetzt konzentrieren. Wir brauchen nochmal wirkliche Entlastungen." Diese mÃ¼ssten "jetzt bald" kommen, fÃ¼gte sie hinzu.Â
"Die Leute sind schon sehr belastet, die sind sehr wÃ¼tend, sie haben weniger Geld im Portemonnaie", beschrieb Bas die aktuelle Stimmungslage. Sie verwies auf die steigenden Mieten, die Lebensmittelkosten und den Spritpreis. "Es kommt viel zusammen", resÃ¼mierte sie. Es sei wichtig, "dass auch wirklich die entlastet werden, die es nÃ¶tig haben". Daran mÃ¼sse jetzt "wirklich hart" gearbeitet werden.
Politik
Bas: Viele sind genervt von Koalitionsstreit - Ministerin will mehr Entlastungen
- AFP - 3. Mai 2026, 13:49 Uhr
Kurz vor dem ersten Jahrestag des Regierungswechsels hat SPD-Ko-Chefin Bas mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der Union gefordert. 'Was besser werden muss, ist die Abstimmung, eher intern als Ã¶ffentlich.'
Kurz vor dem ersten Jahrestag des Regierungswechsels hat die SPD-Ko-Vorsitzende BÃ¤rbel Bas mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der Union gefordert. "Was besser werden muss, ist die Abstimmung, eher intern als Ã¶ffentlich", sagte Bas dem Nachrichtenmagazin "Politico" laut Vorabmeldung vom Sonntag. "Viele Leute nerven diese Streitigkeiten, die man so mitbekommt. Das muss aufhÃ¶ren."
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