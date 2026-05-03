DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer harten Gegenreaktion auf die neuen Zollandrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump auf.
"Trump ist im Augenblick innenpolitisch schwach, daher ist dies spÃ¤testens jetzt der Zeitpunkt, um mit GegenzÃ¶llen und insbesondere durch die Besteuerung von US-Tech-Unternehmen Nachteile auszugleichen und sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen", sagte Fratzscher dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).
Trump hatte angekÃ¼ndigt, die ZÃ¶lle auf Autos und Lastwagen aus der EuropÃ¤ischen Union auf 25 Prozent zu erhÃ¶hen. Details nannte er nicht. Die neuen SÃ¤tze sollen bereits ab kommender Woche gelten.
Wirtschaft
DIW fordert EU-GegenzÃ¶lle gegen Trump
- dts - 3. Mai 2026, 14:05 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer harten Gegenreaktion auf die neuen Zollandrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump auf.
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