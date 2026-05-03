Verband: HÃ¶chststand bei Investitionen in Batteriespeicher

Montage eines Stromspeichers in Aachen

Bei Investitionen in Batteriespeicher in Deutschland ist nach Angaben des Verbands BSW-Solar im ersten Quartal 2026 ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden. Es seien mehr als zwei Gigawattstunden (GWh) neue SpeicherkapazitÃ¤t in Betrieb genommen worden.

Bei Investitionen in Batteriespeicher in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbands BSW-Solar im ersten Quartal 2026 ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden. Von Januar bis MÃ¤rz seien mehr als zwei Gigawattstunden (GWh) neue SpeicherkapazitÃ¤t in Betrieb genommen worden, hieÃŸ es in einer Mitteilung am Sonntag. Der Zubau stationÃ¤rer Batteriespeicher lag demnach rund 67 Prozent Ã¼ber dem Niveau des Vorjahreszeitraums.Â



BSW-Solar beruft sich auf eine Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur. Demnach sei der Batteriespeicherbestand in Deutschland auf insgesamt etwa 28 Gigawattstunden gewachsen, verteilt auf rund 2,5 Millionen Anlagen. Diese SpeicherkapazitÃ¤t reiche rechnerisch aus, um den durchschnittlichen Tagesstromverbrauch von rund drei Millionen Privathaushalten in Deutschland zu speichern.



"Batteriespeicher kÃ¶nnen den Bedarf an teuren Reserve-Gaskraftwerken deutlich reduzieren", erklÃ¤rte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des BSW-Solar, Carsten KÃ¶rnig. Der bereits installierte Bestand stationÃ¤rer Batteriespeicher entspreche der Tagesstromproduktion von mehr als zwei der von der Bundesregierung geplanten neuen Reserve-Gaskraftwerke. Diese sollen einen Ausgleich witterungsbedingter Schwankungen bei der Produktion von Solar- und Windstrom ermÃ¶glichen.



KÃ¶rnig warnte vor PlÃ¤nen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, die fossile Gaskraftwerke zum Nachteil von Batteriespeichern bevorzugen wÃ¼rden. "Batteriespeicher dÃ¼rfen in den kommenden Kraftwerksauktionen nicht durch ungeeignete Ausschreibungskriterien gegenÃ¼ber Gaskraftwerken benachteiligt werden", forderte der BSW-Solar-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. "Stattdessen sollten Speicher gezielt gestÃ¤rkt werden.â€œ



KÃ¶rnig bezog sich auf den Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums fÃ¼r ein Strom-Versorgungssicherheits- und KapazitÃ¤tengesetz. "Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein fÃ¼r ein kosteneffizientes, resilientes und klimaneutrales Energiesystem", hob er hervor. "Im Vergleich zu Erdgaskraftwerken sind sie schneller errichtet, verursachen keine direkten COâ‚‚-Emissionen und senken Systemkosten, indem sie erneuerbare Energien effizient integrieren und NetzengpÃ¤sse reduzieren."



DafÃ¼r mÃ¼ssten bestehende Marktbarrieren weiter abgebaut werden, forderte BSW-Solar weiter. Dazu zÃ¤hlten vereinfachte Rahmenbedingungen fÃ¼r Speicher, die an Standorten von Solar- oder Windkraftanlagen errichtet werden, beschleunigte Netzanschlussverfahren sowie Netzentgeltregelungen, die den Batteriespeicherbetrieb nicht verteuern. Bei NetzengpÃ¤ssen und negativen Strompreisen sollten Solaranlagen nicht mehr abgeregelt werden, sondern die Speicherung des Stroms in lokalen Batterien endlich ermÃ¶glicht werden, verlangte der Verband.



Am Samstag hatte BSW-Solar mitgeteilt, dass der Ausbau der Solarenergie in Deutschland sich im ersten Quartal 2026 deutlich verlangsamt habe. Es seien sechs Prozent weniger neue Solarleistung installiert worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs, hieÃŸ es. Der Verband warnte angesichts der neuen Daten eindringlich vor von Reiche auch geplanten drastischen Einschnitten bei der SolarfÃ¶rderung.



"Wer bei der Solarenergie jetzt auf die Bremse tritt, schadet dem Wirtschaftsstandort und drosselt den in der BevÃ¶lkerung beliebtesten EnergiepreisdÃ¤mpfer", warnte KÃ¶rnig. Die CDU-Politikerin will fÃ¼r neu installierte kleine Solaranlagen ab 2027 die sogenannte EinspeisevergÃ¼tung komplett streichen.Â