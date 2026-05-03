Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas fordert mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der Union. "Was besser werden muss, ist die Abstimmung, eher intern als Ã¶ffentlich", sagte Bas dem Nachrichtenmagazin Politico (Montag). "Viele Leute nerven diese Streitigkeiten, die man so mitbekommt. Das muss aufhÃ¶ren."
Die Bundesarbeitsministerin bringt zusÃ¤tzliche Entlastungen ins GesprÃ¤ch. "Wir haben schon viele Reformen gemacht. Trotzdem haben die Leute das GefÃ¼hl, bei ihnen kommt nichts an. Richtig im Portemonnaie zu entlasten, darauf mÃ¼ssen wir uns jetzt konzentrieren", sagte Bas. Man brauche nochmal wirkliche Entlastungen. Diese mÃ¼ssten jetzt bald kommen.
Bas sagte: "Die Leute sind schon sehr belastet, die sind sehr wÃ¼tend, sie haben weniger Geld im Portemonnaie. Die Mieten steigen, die Lebensmittelkosten, der Spritpreis. Es kommt viel zusammen." Es sei wichtig, dass auch wirklich die entlastet werden, die es nÃ¶tig haben. Daran mÃ¼sse jetzt wirklich hart gearbeitet werden.
Wirtschaft
Bas: Viele sind genervt vom Koalitionsstreit
- dts - 3. Mai 2026, 12:49 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas fordert mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der Union. "Was besser werden muss, ist die Abstimmung, eher intern als Ã¶ffentlich", sagte Bas dem Nachrichtenmagazin Politico (Montag). "Viele Leute nerven diese Streitigkeiten, die man so mitbekommt. Das muss aufhÃ¶ren."
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