Wirtschaft

Opec+ erhÃ¶ht nach Austritt der Emirate Ã–lfÃ¶rderquote

  • AFP - 3. Mai 2026, 13:23 Uhr
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Hauptsitz der Opec in Wien
Bild: AFP

Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Opec+ ihre Ã–l-FÃ¶rderquote erhÃ¶ht. Saudi-Arabien, Russland und die Ã¼brigen FÃ¶rderlÃ¤nder in der Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder und ihrer Partner fÃ¶rdern im Juni tÃ¤glich 188.000 Barrel zusÃ¤tzlich.

Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Opec+ ihre Ã–l-FÃ¶rderquote erhÃ¶ht. Saudi-Arabien, Russland und die fÃ¼nf Ã¼brigen groÃŸen FÃ¶rderlÃ¤nder in der Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder und ihrer Partner (Opec+) fÃ¶rdern im Juni tÃ¤glich 188.000 Barrel zusÃ¤tzlich, wie die Organisation am Sonntag auf ihrer Website mitteilte. In der ErklÃ¤rung ging sie nicht darauf ein, dass die Emirate am 1. Mai Ã¼berraschend aus der Opec ausgetreten waren.

Die hÃ¶here FÃ¶rdermenge beruhe auf der "gemeinsamen Verpflichtung, die StabilitÃ¤t des Ã–lmarkts zu stÃ¼tzen", erklÃ¤rten die Opec+-Staaten. Die ErhÃ¶hung der FÃ¶rderquote war bereits erwartet worden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten am Dienstag inmitten der Energiekrise Ã¼berraschend ihren Austritt fÃ¼r den 1. Mai angekÃ¼ndigt. Das Land war seit 1967 Mitglied der Organisation. "In unserer Zeit in der Organisation haben wir zum Wohle aller bedeutende BeitrÃ¤ge geleistet und noch grÃ¶ÃŸere Opfer gebracht", zitierte die staatliche emiratische Nachrichtenagentur WAM aus einer ErklÃ¤rung. Es sei nun "jedoch an der Zeit, unsere Anstrengungen auf das zu konzentrieren, was unser nationales Interesse gebietet".

Mit dem Austritt aus der Opec kÃ¶nnen die VAE nun selber FÃ¶rdermenge und Preis ihres ErdÃ¶ls bestimmen. Die VAE wollten "nicht durch Quoten eingeschrÃ¤nkt werden", sobald sich die Marktlage wieder normalisiert habe, hieÃŸ es aus dem Umfeld des Energieministeriums in Abu Dhabi.

Am Sonntag kÃ¼ndigte das staatliche emiratische Ã–l-Unternehmen Adnoc an, in den kommenden beiden Jahren umgerechnet rund 46,45 Milliarden Euro in neue Projekte zu investieren. Damit will der Staatskonzern nach eigenen Angaben sein Wachstum beschleunigen.

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