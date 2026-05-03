GefÃ¤hrliche Produkte trotz EU-Warnung auf Online-MarktplÃ¤tzen

Junge Frau mit Laptop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - GesundheitsschÃ¤dliche Konsumartikel werden teilweise noch jahrelang im Internet verkauft, obwohl offizielle Warnungen der EU vorlagen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat die EU-Datenbank ausgewertet, in der Online-MarktplÃ¤tze ihre ProduktlÃ¶schungen dokumentieren mÃ¼ssen.



Demnach entfernten die fÃ¼nf grÃ¶ÃŸten Shopping-Plattformen in Deutschland allein im November 2025 zwar fast 70 Millionen Artikel, wie die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" in ihrer Montagausgabe aus der Auswertung zitiert. 30 Millionen davon wurden als "unsicher" oder "verboten" eingestuft.



Doch der Abgleich mit der EU-Datenbank bleibt lÃ¼ckenhaft, weshalb gefÃ¤hrliche Produkte weiterhin im Onlinehandel angeboten werden. Der VZBV fordert, dass unsichere Produkte gar nicht erst online gehen dÃ¼rfen.

