Durchsuchungen wegen GeldwÃ¤sche in groÃŸem Stil in mehreren BundeslÃ¤ndern

Blaulicht

Mit Durchsuchungen sind Ermittler gegen eine mutmaÃŸliche GeldwÃ¤scheorgansation aus China vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs MÃ¤nner und drei Frauen, wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte.

Mit Durchsuchungen sind Ermittler gegen eine mutmaÃŸliche GeldwÃ¤scheorgansation aus China vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs MÃ¤nner und drei Frauen, wie das hessische Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Sie sollen mit Hilfe einer Organisation Bargeld in MillionenhÃ¶he Ã¼ber ein internationales Firmengeflecht gewaschen haben. Anfang des Jahres wurden bei der Kontrolle eines Manns mehr als 1,7 Millionen Euro beschlagnahmt.



Ausgangspunkt war ein Verfahren der EuropÃ¤ischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung MÃ¼nchen wegen Steuerhinterziehung. Dabei wurden 750.000 Euro beschlagnahmt, die niemandem zugeordnet werden konnten. Daraufhin Ã¼bernahm das Landeskriminalamt die Folgeermittlungen. Am Dienstag wurden 20 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Polen durchsucht.