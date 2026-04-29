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Durchsuchungen wegen GeldwÃ¤sche in groÃŸem Stil in mehreren BundeslÃ¤ndern

  • AFP - 29. April 2026, 14:35 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Mit Durchsuchungen sind Ermittler gegen eine mutmaÃŸliche GeldwÃ¤scheorgansation aus China vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs MÃ¤nner und drei Frauen, wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte.

Mit Durchsuchungen sind Ermittler gegen eine mutmaÃŸliche GeldwÃ¤scheorgansation aus China vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs MÃ¤nner und drei Frauen, wie das hessische Landeskriminalamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Sie sollen mit Hilfe einer Organisation Bargeld in MillionenhÃ¶he Ã¼ber ein internationales Firmengeflecht gewaschen haben. Anfang des Jahres wurden bei der Kontrolle eines Manns mehr als 1,7 Millionen Euro beschlagnahmt.

Ausgangspunkt war ein Verfahren der EuropÃ¤ischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung MÃ¼nchen wegen Steuerhinterziehung. Dabei wurden 750.000 Euro beschlagnahmt, die niemandem zugeordnet werden konnten. Daraufhin Ã¼bernahm das Landeskriminalamt die Folgeermittlungen. Am Dienstag wurden 20 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Polen durchsucht.

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