Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger hat den Haushalt der Bundesregierung als "echten KÃ¼rzungshaushalt" bezeichnet. Dem Wirtschaftsmagazin "Surplus" sagte er, dass im Kernhaushalt mit Ausnahme der Verteidigungsausgaben und der Zinsen kaum etwas real wachse. Auch beim Klimaschutz werde gespart.
Zudem sei der Spielraum fÃ¼r eine Einkommensteuerreform sehr begrenzt, da "fÃ¼r teure Einkommensteuersenkungen absolut kein Spielraum" bestehe. Truger kritisierte auch die neue Zuckersteuer sowie die ErhÃ¶hung der Tabak- und Alkoholsteuern, die einkommensschwache Haushalte stÃ¤rker belaste.
Angesichts des Irankrieges sei unsicher, ob die Bundesregierung den Haushalt nicht doch noch anpassen mÃ¼sse. Sollte es keine baldige Entspannung geben, mÃ¼sse die Regierung mit einem Konjunkturpaket gegenhalten und die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse aktivieren. Der Bund sei so mit sich selbst beschÃ¤ftigt, dass die "dramatische Finanzkrise der Kommunen fast gÃ¤nzlich ignoriert" werde, so Truger.
Finanzen
Truger kritisiert "echten KÃ¼rzungshaushalt" der Bundesregierung
- dts - 29. April 2026, 13:30 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger hat den Haushalt der Bundesregierung als "echten KÃ¼rzungshaushalt" bezeichnet. Dem Wirtschaftsmagazin "Surplus" sagte er, dass im Kernhaushalt mit Ausnahme der Verteidigungsausgaben und der Zinsen kaum etwas real wachse. Auch beim Klimaschutz werde gespart.
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