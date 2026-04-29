Bericht: Trump will Iran mit Seeblockade zur Aufgabe von Atomprogramm zwingen

Trump traut dem Iran nicht

Angesichts des Stillstands in den Verhandlungen um das iranische Atomprogramm will US-PrÃ¤sident Donald Trump einem Medienbericht zufolge die FÃ¼hrung in Teheran durch eine lange Blockade der iranischen HÃ¤fen zum Einlenken bewegen.

Angesichts des Stillstands in den Verhandlungen um das iranische Atomprogramm will US-PrÃ¤sident Donald Trump einem Medienbericht zufolge die FÃ¼hrung in Teheran durch eine lange Blockade der iranischen HÃ¤fen zum Einlenken bewegen. Trump habe Vertreter der nationalen SicherheitsbehÃ¶rden angewiesen, sich auf eine lang andauernde Blockade iranischer HÃ¤fen vorzubereiten, wie die US-Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf ungenannte Regierungsmitarbeiter berichtete.Â



Trump soll dem Bericht zufolge bei einer Besprechung im WeiÃŸen Haus am Montag entschieden haben, dass sowohl eine Wiederaufnahme der Bombardierungen als auch ein ZurÃ¼ckziehen der USA aus dem Iran-Krieg zu riskant wÃ¤ren. Der US-PrÃ¤sident sagte demnach, dass die US-Marine stattdessen weiterhin die iranischen Ã–l-Exporte beschrÃ¤nken wÃ¼rde - bis Teheran in alle Forderungen Washingtons einwillige. Demnach glaubt der US-PrÃ¤sident nicht, dass die iranische FÃ¼hrung ehrlich verhandele. Er hoffe darauf, dass Teheran dazu gezwungen werden kÃ¶nne, die Urananreicherung fÃ¼r 20 Jahre auszusetzen und danach strenge EinschrÃ¤nkungen zu akzeptieren.



Trump hatte am Dienstag versichert, der Iran sei im Krieg mit den USA und Israel bezwungen. "Wir haben diesen speziellen Gegner militÃ¤risch besiegt", sagte der US-PrÃ¤sident in Washington. Er fÃ¼gte hinzu: "Wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen."



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Vor allem Energieinfrastruktur wurde dabei schwer beschÃ¤digt. Auch die Blockade der StraÃŸe von Hormus stellt Staaten weltweit vor Probleme: Seit Kriegsbeginn ist die fÃ¼r die weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige Meerenge durch das iranische MilitÃ¤r de facto weitgehend gesperrt. Der Ã–lpreis stieg steil an. Die USA wiederum blockieren ihrerseits iranische HÃ¤fen.