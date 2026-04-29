Politik

Bericht: Trump will Iran mit Seeblockade zur Aufgabe von Atomprogramm zwingen

  • AFP - 29. April 2026, 13:04 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: Trump will Iran mit Seeblockade zur Aufgabe von Atomprogramm zwingen
Trump traut dem Iran nicht
Bild: AFP

Angesichts des Stillstands in den Verhandlungen um das iranische Atomprogramm will US-PrÃ¤sident Donald Trump einem Medienbericht zufolge die FÃ¼hrung in Teheran durch eine lange Blockade der iranischen HÃ¤fen zum Einlenken bewegen.

Angesichts des Stillstands in den Verhandlungen um das iranische Atomprogramm will US-PrÃ¤sident Donald Trump einem Medienbericht zufolge die FÃ¼hrung in Teheran durch eine lange Blockade der iranischen HÃ¤fen zum Einlenken bewegen. Trump habe Vertreter der nationalen SicherheitsbehÃ¶rden angewiesen, sich auf eine lang andauernde Blockade iranischer HÃ¤fen vorzubereiten, wie die US-Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf ungenannte Regierungsmitarbeiter berichtete.Â 

Trump soll dem Bericht zufolge bei einer Besprechung im WeiÃŸen Haus am Montag entschieden haben, dass sowohl eine Wiederaufnahme der Bombardierungen als auch ein ZurÃ¼ckziehen der USA aus dem Iran-Krieg zu riskant wÃ¤ren. Der US-PrÃ¤sident sagte demnach, dass die US-Marine stattdessen weiterhin die iranischen Ã–l-Exporte beschrÃ¤nken wÃ¼rde - bis Teheran in alle Forderungen Washingtons einwillige. Demnach glaubt der US-PrÃ¤sident nicht, dass die iranische FÃ¼hrung ehrlich verhandele. Er hoffe darauf, dass Teheran dazu gezwungen werden kÃ¶nne, die Urananreicherung fÃ¼r 20 Jahre auszusetzen und danach strenge EinschrÃ¤nkungen zu akzeptieren.

Trump hatte am Dienstag versichert, der Iran sei im Krieg mit den USA und Israel bezwungen. "Wir haben diesen speziellen Gegner militÃ¤risch besiegt", sagte der US-PrÃ¤sident in Washington. Er fÃ¼gte hinzu: "Wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen."

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Vor allem Energieinfrastruktur wurde dabei schwer beschÃ¤digt. Auch die Blockade der StraÃŸe von Hormus stellt Staaten weltweit vor Probleme: Seit Kriegsbeginn ist die fÃ¼r die weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige Meerenge durch das iranische MilitÃ¤r de facto weitgehend gesperrt. Der Ã–lpreis stieg steil an. Die USA wiederum blockieren ihrerseits iranische HÃ¤fen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz verteidigt hohe Haushaltsausgaben fÃ¼r AufrÃ¼stung
    Merz verteidigt hohe Haushaltsausgaben fÃ¼r AufrÃ¼stung

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die deutlich steigenden MilitÃ¤rausgaben im Haushalt fÃ¼r das kommende Jahr verteidigt. Es gebe bedeutende Bereiche, fÃ¼r die viel Geld

    Mehr
    "Durchaus historisch": Merz lobt Beschluss zur Krankenkassen-Reform

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Kabinettsbeschluss zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung als "durchaus historisch" gewÃ¼rdigt. "Diese Reform der

    Mehr
    Kabinett beschlieÃŸt Anstieg der Renten um 4,24 Prozent zum 1. Juli
    Kabinett beschlieÃŸt Anstieg der Renten um 4,24 Prozent zum 1. Juli

    Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Rentenanpassung, womit die BezÃ¼ge um 4,24 Prozent steigen sollen.

    Mehr
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Chemikalien in Kosmetik: EU-Parlament stimmt fÃ¼r gelockerte Regeln
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    Reise nach Rabat: Wadephul wirbt fÃ¼r Ausbau der Beziehungen zu Marokko
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt
    Mehr Mieterschutz bei mÃ¶bliertem Wohnen, Kurzzeitvermietung und Indexmieten geplant
    Mehr Mieterschutz bei mÃ¶bliertem Wohnen, Kurzzeitvermietung und Indexmieten geplant
    Bahn bereitet Familienangebote fÃ¼r Sommer vor
    Bahn bereitet Familienangebote fÃ¼r Sommer vor
    Truger kritisiert
    Truger kritisiert "echten KÃ¼rzungshaushalt" der Bundesregierung
    Schneider drÃ¤ngt Koalition zu mehr UnterstÃ¼tzung bei Energiewende
    Schneider drÃ¤ngt Koalition zu mehr UnterstÃ¼tzung bei Energiewende
    PatientenschÃ¼tzer kritisiert GKV-Reform als unausgewogen
    PatientenschÃ¼tzer kritisiert GKV-Reform als unausgewogen
    410.000 Euro bei fingiertem Ãœberfall erbeutet: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r 25-JÃ¤hrigen
    410.000 Euro bei fingiertem Ãœberfall erbeutet: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r 25-JÃ¤hrigen
    Bericht: LuftfahrtverbÃ¤nde wollen Zugang zu Nato-Kerosinleitungen
    Bericht: LuftfahrtverbÃ¤nde wollen Zugang zu Nato-Kerosinleitungen

    Top Meldungen

    Reiche: Neue Stromleitungen sollen wieder oberirdisch gebaut werden
    Reiche: Neue Stromleitungen sollen wieder oberirdisch gebaut werden

    Neue groÃŸe Stromleitungen fÃ¼r den Transport von Strom sollen kÃ¼nftig wieder oberirdisch gebaut werden. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kÃ¼ndigte am Mittwoch

    Mehr
    EU erlaubt vorÃ¼bergehend hÃ¶here Strompreishilfen fÃ¼r Unternehmen
    EU erlaubt vorÃ¼bergehend hÃ¶here Strompreishilfen fÃ¼r Unternehmen

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat beschlossen, ihren Mitgliedstaaten vorÃ¼bergehend hÃ¶here VergÃ¼nstigungen beim Strompreis fÃ¼r bestimmte

    Mehr
    Woidke sieht RohÃ¶lversorgung von PCK Schwedt im Mai zu 80 Prozent gesichert
    Woidke sieht RohÃ¶lversorgung von PCK Schwedt im Mai zu 80 Prozent gesichert

    Trotz des russischen Stopps von Ã–llieferungen aus Kasachstan Ã¼ber die Druschba-Pipeline sieht Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) die RohÃ¶lversorgung der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts