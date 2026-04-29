Illegale Cannbisplantage in Lagerhalle entdeckt - vier MÃ¤nner festgenommen

Cannabispflanze

In einem IndustriegebÃ¤ude im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage entdeckt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten rund 450 Pflanzen, 850 abgeerntete TÃ¶pfe, knapp elf Kilogramm reife Ernte sowie Equipment.

In einem IndustriegebÃ¤ude im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage entdeckt. Bei der Durchsuchung der Lagerhalle am Mittwochmorgen fanden die Beamten rund 450 Pflanzen, 850 abgeerntete TÃ¶pfe, knapp elf Kilogramm reife Ernte sowie entsprechendes Equipment, wie die Polizei in Wuppertal mitteilte.



In der Halle hielten sich vier MÃ¤nner im Alter von 22 bis 41 Jahren auf. Sie versuchten zu fliehen, konnten aber festgenommen werden. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Plantagenbetreibern durch einen anonymen Hinweis.