In einem IndustriegebÃ¤ude im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage entdeckt. Bei der Durchsuchung der Lagerhalle am Mittwochmorgen fanden die Beamten rund 450 Pflanzen, 850 abgeerntete TÃ¶pfe, knapp elf Kilogramm reife Ernte sowie entsprechendes Equipment, wie die Polizei in Wuppertal mitteilte.
In der Halle hielten sich vier MÃ¤nner im Alter von 22 bis 41 Jahren auf. Sie versuchten zu fliehen, konnten aber festgenommen werden. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Plantagenbetreibern durch einen anonymen Hinweis.
Brennpunkte
Illegale Cannbisplantage in Lagerhalle entdeckt - vier MÃ¤nner festgenommen
- AFP - 29. April 2026, 14:30 Uhr
In einem IndustriegebÃ¤ude im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage entdeckt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten rund 450 Pflanzen, 850 abgeerntete TÃ¶pfe, knapp elf Kilogramm reife Ernte sowie Equipment.
In einem IndustriegebÃ¤ude im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage entdeckt. Bei der Durchsuchung der Lagerhalle am Mittwochmorgen fanden die Beamten rund 450 Pflanzen, 850 abgeerntete TÃ¶pfe, knapp elf Kilogramm reife Ernte sowie entsprechendes Equipment, wie die Polizei in Wuppertal mitteilte.
Weitere Meldungen
Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Verbot der rechtsextremen Vereinigung "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-GemeinschaftMehr
Mit Durchsuchungen sind Ermittler gegen eine mutmaÃŸliche GeldwÃ¤scheorgansation aus China vorgegangen. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs MÃ¤nner und drei Frauen, wie dasMehr
Die Neonazisekte Artgemeinschaft bleibt verboten. Die Gruppe richte sich gegen die Verfassung, erklÃ¤rte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch und wies die KlageMehr
Top Meldungen
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland mehren sich in der Krankenhausversorgung Hinweise auf mÃ¶gliche EngpÃ¤sse bei medizinischem Verbrauchsmaterial in den kommendenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn stellt sich auf einen Kundenansturm in der Ferienzeit vor. "FÃ¼r den Sommer prÃ¼fen wir besondere Angebote fÃ¼r Familien zu denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger hat den Haushalt der Bundesregierung als "echten KÃ¼rzungshaushalt" bezeichnet. Dem WirtschaftsmagazinMehr