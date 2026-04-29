Klage von Neonazisekte scheitert: Artgemeinschaft bleibt verboten

Darstellung der Justitia

Die Neonazisekte Artgemeinschaft bleibt verboten. Die Gruppe richte sich gegen die Verfassung, erklÃ¤rte das Bundesverwaltungsgericht und wies die Klage gegen das Verbot ab.

Die Neonazisekte Artgemeinschaft bleibt verboten. Die Gruppe richte sich gegen die Verfassung, erklÃ¤rte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch und wies die Klage gegen das Verbot ab. Das Bundesinnenministerium hatte die Artgemeinschaft im Jahr 2023 als Verein verboten. Die Gruppe mit etwa 150 Mitgliedern war demnach eine zentrale Schnittstelle innerhalb der Neonaziszene. (Az. 6 A 18.23)



Sie wehrte sich gegen das Verbot und machte geltend, dass sie eine Religions- beziehungsweise Weltanschauungsgemeinschaft sei. Darum kÃ¶nne sie nicht als Verein verboten werden. Diese Auffassung teilte das Gericht aber nicht. Auch solche Gemeinschaften mÃ¼ssten sich an die fÃ¼r alle geltenden Gesetze halten, fÃ¼hrte es aus.



Wenn die Voraussetzungen erfÃ¼llt seien, kÃ¶nnten sie auf Grundlage des Vereinsrechts verboten werden. Die Richterinnen und Richter befassten sich ausfÃ¼hrlich mit der Lehre der Gruppe - und kamen zu dem Schluss, dass diese mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei.Â



Dabei ging es einmal um die Haltung zur MenschenwÃ¼rde. Die MenschenwÃ¼rde ist egalitÃ¤r und grÃ¼ndet ausschlieÃŸlich in der ZugehÃ¶rigkeit zur menschlichen Gattung, wie das Gericht betonte. Die Gruppe differenziere aber in vermeintliche menschliche "Rassen". Ihre eigene sogenannte Art halte sie fÃ¼r Ã¼berlegen und werte andere Menschen ab.



AuÃŸerdem wende sich die Gruppe aggressiv-kÃ¤mpferisch gegen die Verfassung. Auf Grundlage von nationalsozialistischen Ideen wolle sie ein passendes staatliches und gesellschaftliches Modell fÃ¶rdern. Auf dem Boden des Grundgesetzes kÃ¶nnten ihre Glaubensvorstellungen politisch nicht umgesetzt werden.



Die Artgemeinschaft gab an, keine politischen Ziele zu verfolgen und keine politischen MeinungsÃ¤uÃŸerungen bei ihren Veranstaltungen zu dulden. Das glaubte das Gericht aber nicht. Es verwies unter anderem darauf, dass auffallend oft bekannte Rechtsextremisten zu VortrÃ¤gen eingeladen worden seien.



Bei Mitgliedern der Gruppe seien auÃŸerdem historische GegenstÃ¤nden aus der Zeit des Nationalsozialismus, groÃŸe Hakenkreuzfahnen und AlltagsgegenstÃ¤nde mit Hakenkreuzen gefunden worden. Darunter waren beispielsweise Weihnachtsbaumschmuck, eine KochschÃ¼rze und Teelichthalter, wie das Gericht ausfÃ¼hrte. Der Fund dieser Asservate runde den Eindruck ab.