JÃ¼dische Organisation: Zwei Menschen in London niedergestochen

In London sind nach Angaben von jÃ¼dischen Organisationen zwei Menschen niedergestochen worden. Der Angriff habe sich am Mittwoch im Stadtteil Golders Green ereignet, in dem viele Juden leben, erklÃ¤rte die Gruppe Shomrim in Onlinediensten. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen, wie die jÃ¼dische Organisation Community Security Trust (CST) im Onlinedienst X mitteilte. Londons BÃ¼rgermeister Sadiq Khan verurteilte den "verabscheuungswÃ¼rdigen Angriff auf zwei jÃ¼dische Londoner".
Der mit einem Messer bewaffnete Mann sei festgenommen worden, "als er versuchte, jÃ¼dische Menschen niederzustechen", erklÃ¤rte Shomrim. Die Verletzten wurden demnach vom jÃ¼dischen Rettungsdienst Hatzola behandelt.
Der britische Regierungschef Keir Starmer nannte die Berichte Ã¼ber den Messerangriff "zutiefst beunruhigend". Alle mÃ¼ssten "klar" ihre Entschiedenheit zum Kampf gegen derartige Angriffe bekunden, "von denen es in letzter Zeit zu viele gegeben hat", sagte er im Parlament. Londons BÃ¼rgermeister Khan sprach von einer "Serie schockierender antisemitischer Angriffe" auf die jÃ¼dische Gemeinschaft in der britischen Hauptstadt. "Es darf in der Gesellschaft absolut keinen Raum fÃ¼r Antisemitismus geben", betonte er.
Im MÃ¤rz waren in Golders Green vier Krankenwagen eines jÃ¼dischen Rettungsdienstes in Brand gesetzt worden. Die Polizei wertete den Vorfall als antisemitisch motiviertes Verbrechen. Seitdem gab es in London mehrere weitere BrandanschlÃ¤ge, vor allem auf israelische oder jÃ¼dische Einrichtungen, aber auch auf einen persischsprachigen Fernsehsender, der der iranischen Opposition nahesteht. Viele der AnschlÃ¤ge beanspruchte die bisher weitgehend unbekannte Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (Hayi) fÃ¼r sich, die offenbar mit dem Iran in Verbindung steht.
Erst am Montag hatte der deutsche Verfassungsschutz vor der Gruppe Hayi gewarnt. Die Drohungen der Gruppierung, sich "nicht mehr nur auf 'einfache' Angriffe zu beschrÃ¤nken, sondern langfristig auch gefÃ¤hrlichere Tatmittel einzubeziehen", sei neu. Der Verfassungsschutz vermutet hinter Hayi ein irakisch-schiitisches Netzwerk.
Das Muster der Angriffe deutet nach EinschÃ¤tzung des Terrorismusexperten Peter Neumann darauf hin, dass dahinter Auftraggeber aus dem Iran stecken kÃ¶nnten. Die iranischen Revolutionsgarden wÃ¼rden "in Europa seit einiger Zeit schon diese Art von AnschlÃ¤gen propagieren", sagte der Professor fÃ¼r Sicherheitsstudien am Londoner King's College.
Brennpunkte
JÃ¼dische Organisation: Zwei Menschen in London niedergestochen
- AFP - 29. April 2026, 14:28 Uhr
In London sind nach Angaben von jÃ¼dischen Organisationen zwei Menschen niedergestochen worden. Londons BÃ¼rgermeister Sadiq Khan verurteilte den 'verabscheuungswÃ¼rdigen Angriff auf zwei jÃ¼dische Londoner'.
In London sind nach Angaben von jÃ¼dischen Organisationen zwei Menschen niedergestochen worden. Der Angriff habe sich am Mittwoch im Stadtteil Golders Green ereignet, in dem viele Juden leben, erklÃ¤rte die Gruppe Shomrim in Onlinediensten. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen, wie die jÃ¼dische Organisation Community Security Trust (CST) im Onlinedienst X mitteilte. Londons BÃ¼rgermeister Sadiq Khan verurteilte den "verabscheuungswÃ¼rdigen Angriff auf zwei jÃ¼dische Londoner".
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