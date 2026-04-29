PatientenschÃ¼tzer kritisiert GKV-Reform als unausgewogen

Nina Warken und Friedrich Merz am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - PatientenschÃ¼tzer Eugen Brysch sieht durch die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossene Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Nachteile fÃ¼r Versicherte. Von einem ausgewogenen Paket und einer gerechten Lastenverteilung kÃ¶nne nicht die Rede sein, sagte Brysch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Diese Schieflage geht voll zu Lasten der Patientinnen und Patienten", kritisierte er. Die KÃ¼rzungen seien nicht an die BehandlungsqualitÃ¤t gekoppelt. Bezahlt werde weiterhin nur die Anzahl der Arzt-Patienten-Kontakte. Ob sich die Beschwerden der Patienten durch eine Therapie verbessern, verschlechtern oder Leiden gelindert werden, bleibe fÃ¼r die VergÃ¼tungshÃ¶he irrelevant.



Brysch wies darauf hin, dass die Bundesregierung in den nÃ¤chsten vier Jahren ein Loch von 50 Milliarden Euro in die gesetzliche Krankenversicherung reiÃŸen wÃ¼rde. Der Bundeszuschuss werde gekÃ¼rzt und die Kosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger wÃ¼rden nur spÃ¤rlich Ã¼bernommen.



Der PatientenschÃ¼tzer forderte den Bundestag auf, jetzt bei der Gesetzgebung massiv gegenzusteuern. "Das Parlament hat den Entwurf von Nina Warken zukunftsfÃ¤hig zu machen und Lars Klingbeil mit in die Verantwortung zu nehmen", so Brysch weiter.

