Bericht: LuftfahrtverbÃ¤nde wollen Zugang zu Nato-Kerosinleitungen

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Luftfahrtbranche fordert von der Bundesregierung, das fÃ¼r den Kriegsfall aufgebaute Kerosin-Pipelinesystem der Nato nutzen zu dÃ¼rfen. In einem Schreiben an die Ministerien fÃ¼r Finanzen, Verkehr und Wirtschaft verlangen die VerbÃ¤nde die Freigabe der strategischen Kerosinreserven.



Das berichtet der "Spiegel". Die Betreffzeile des Schreibens laute: "Nahostkrise: Dringende MaÃŸnahmen zur Aufrechterhaltung der KonnektivitÃ¤t Deutschlands". Darin warnen die drei groÃŸen LobbyverbÃ¤nde, darunter der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, die sich verschÃ¤rfenden EngpÃ¤sse bei der Kerosinversorgung wÃ¼rden absehbar Folgen fÃ¼r Deutschland haben. Gefordert seien jetzt sofortige Schritte. Die EU solle Flugstreichungen aus Kerosinmangel in der EU-Fluggastverordnung als auÃŸergewÃ¶hnlichen Umstand aufnehmen. Das wÃ¼rde bedeuten, dass Passagiere bei einer Streichung keine EntschÃ¤digung bekÃ¤men.



Das vertrauliche Schreiben, aus dem der "Spiegel" berichtet, diente zur Vorbereitung einer Videokonferenz der Vertreter mit den StaatssekretÃ¤ren aus dem Verkehrs- und Wirtschaftsministerium wegen der sich verschÃ¤rfenden Energiekrise. Die Luftfahrtvertreter trugen demnach vor, dass die Ã–lkonzerne ihnen nur bis Mitte Mai garantieren, Kerosin liefern zu kÃ¶nnen. Was danach passiere, hÃ¤tten die Ã–lmanager ihnen nicht sagen kÃ¶nnen. Sie baten die Regierungsbeamten, die Unternehmen auf Auskunft zu drÃ¤ngen.



Die Lufthansa hatte vergangene Woche bekannt gegeben, wegen des Kerosinmangels 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge bis Herbst zu streichen. Nach Informationen des "Spiegel" hat sie dafÃ¼r Kontakt mit der Deutschen Bahn aufgenommen.

