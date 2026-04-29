Politik

Von der Leyen: Kreml verhÃ¤ngt "digitalen eisernen Vorhang" in Russland

  • AFP - 29. April 2026, 10:14 Uhr
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Ursula von der Leyen
Bild: AFP

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat dem Kreml vorgeworfen, mit InternetbeschrÃ¤nkungen die wirtschaftlichen Folgen der Russland-Sanktionen vor der eigenen BevÃ¶lkerung zu verschleiern.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat dem Kreml vorgeworfen, mit InternetbeschrÃ¤nkungen die wirtschaftlichen Folgen der Russland-Sanktionen vor der eigenen BevÃ¶lkerung zu verschleiern. "Die Russen haben das GefÃ¼hl, wieder hinter einem eisernen Vorhang zu leben - diesmal hinter einem digitalen eisernen Vorhang", sagte von der Leyen am Mittwoch vor dem Europaparlament in StraÃŸburg.Â 

"Mit der steigenden Inflation und in die HÃ¶he schieÃŸenden Zinsen werden die Folgen von Russlands selbstgewÃ¤hltem Krieg auch aus den Taschen der russischen BevÃ¶lkerung bezahlt", sagte von der Leyen. Der Kreml antworte, "indem er das Internet und freie Kommunikation einschrÃ¤nkt".

Moskau hatte in den vergangenen Monaten die Messenger-App Whatsapp gesperrt und die Nutzung des Konkurrenten Telegram eingeschrÃ¤nkt. Im April schrÃ¤nkte Russland den Zugang zu VPN-Verbindungen weiter ein, mit denen Russinnen und Russen Sperren umgehen und auf Internetseiten aus dem Ausland zugreifen kÃ¶nnen. Der Kreml hat die Meinungsfreiheit seit Beginn seines Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 stark eingeschrÃ¤nkt.

Die EU hat in der vergangenen Woche neue Sanktionen gegen Russland beschlossen, das 20. Paket seit Kriegsbeginn. EU-Beamte betonen, dass die Sanktionen Wirkung zeigen - auch, wenn die russische Wirtschaft etwa ihre Ã–l- und Gasexporte auf andere LÃ¤nder umgelenkt hat und damit weiter Geld einnimmt.

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