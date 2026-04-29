Raubprozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette: Anklage fordert 15 Jahre Haft

Klette vor Gericht in Verden

Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Staatsanwaltschaft 15 Jahre Haft gefordert. Sie legt Klette unter anderem versuchten gemeinschaftlichen Mord und schweren bandenmÃ¤ÃŸigen Raub mit Waffen zur Last.

Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette hat die StaatsanwaltschaftÂ 15 Jahre Haft gefordert. In ihrem PlÃ¤doyer legte die Vertreterin der AnklagebehÃ¶rde Klette am Mittwoch vor dem Landgericht im niedersÃ¤chsischen Verden unter anderemÂ versuchten gemeinschaftlichen Mord und schweren bandenmÃ¤ÃŸigen Raub mit Waffen zur Last.



Klette muss sich dort seit etwas mehr als einem Jahr wegen mutmaÃŸlicher Beteiligung an einer Serie bewaffneter RaubÃ¼berfÃ¤lle in Niedersachsen nach AuflÃ¶sung der linksextremistischen RAF verantworten. Zwischen 1999 und 2016 soll sie an acht ÃœberfÃ¤llen beteiligt gewesen sein, 24 Menschen seien dadurch psychisch teils schwer geschÃ¤digt worden. Die Staatsanwaltschaft will eine Beute von knapp 2,4 Millionen Euro einziehen lassen.



Die RaubÃ¼berfÃ¤lle auf Geldtransporter und KassenbÃ¼ros von SupermÃ¤rkten soll Klette gemeinsam mit den flÃ¼chtigen ehemaligen RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub begangen haben. Damit soll das Trio sein Leben im Untergrund finanziert haben. Klette wurde im Februar 2024 in Berlin gefasst, wo sie unter falschen Namen gelebt hatte.



Um Taten im Zusammenhang mit der RAF oder TerrorismusvorwÃ¼rfe geht es in dem im MÃ¤rz 2025 begonnenen Verdener Prozess nicht. Deswegen klagte die Bundesanwaltschaft die 67-jÃ¤hrige Klette inzwischen separat vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main an. Es geht unter anderem um VorwÃ¼rfe des versuchten Mordes, Hintergrund sind AnschlÃ¤ge der RAF in den 90er Jahren. Ãœber die ProzesserÃ¶ffnung ist noch nicht entschieden.



Das aktuelle Verdener Verfahren sollte mit dem PlÃ¤doyer der Nebenklage fortgesetzt werden, die SchlussvortrÃ¤ge der Verteidigung von Klette kÃ¶nnten am 12. und 13. Mai folgen. Einen mÃ¶glichen Urteilstermin nannte das Gericht noch nicht.