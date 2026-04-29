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Boris Ruge wird neuer Botschafter in der Ukraine

  • dts - 29. April 2026, 10:18 Uhr
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Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung schickt einen neuen Botschafter nach Kiew. Boris Ruge soll neuer Botschafter in der Ukraine werden.

Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Regierungskreise. Ruge ist derzeit Beigeordneter GeneralsekretÃ¤r der Nato fÃ¼r Politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik. Vor seiner TÃ¤tigkeit in BrÃ¼ssel war er schon stellvertretender Vorsitzender der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Gesandter in Washington und Botschafter in Riad. Ruge folgt auf Heiko Thoms, der nach einem Jahr in Kiew im Sommer nach Madrid wechseln wird.

Der neue Botschafter in Kiew ist Teil eines Personalpakets des AuswÃ¤rtigen Amts, das an diesem Mittwoch im Kabinett bestÃ¤tigt werden soll. Die Wechsel sollen zur turnusgemÃ¤ÃŸen Rotation im Sommer erfolgen. Aus Regierungskreisen hieÃŸ es, an zentralen SchlÃ¼sselposten wÃ¼rden deutsche Interessen auch kÃ¼nftig durch sehr erfahrene Diplomaten vertreten. Der Besetzung dieser herausgehobenen Posten komme eine hohe Bedeutung zu.

Christian Buck, der bisherige Leiter der Politischen Abteilung fÃ¼r Nah- und Mittelost, Afrika und Lateinamerika im AuswÃ¤rtigen Amt, wird Beigeordneter GeneralsekretÃ¤r fÃ¼r Operationen. Dort soll er seine Erfahrung in Krisen- und Konfliktregionen einbringen, unter anderem als Beauftragter fÃ¼r Nah- und Mittelost, Botschafter in Tripolis und Leiter des Krisenreaktionszentrums des AuswÃ¤rtigen Amts. Wechsel sind unter anderem auch in den Botschaften von Beirut, Budapest und Buenos Aires vorgesehen.

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