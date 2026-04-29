410.000 Euro bei fingiertem Ãœberfall erbeutet: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r 25-JÃ¤hrigen

Justitiabrunnen in Frankfurt

Wegen eines fingierten Ãœberfalls in Berlin ist der Fahrer eines Geldtransporters zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach ihn der veruntreuenden Unterschlagung sowie der VortÃ¤uschung einer Straftat schuldig.

Wegen eines fingierten Ãœberfalls in Berlin ist der Fahrer eines Geldtransporters zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 25-JÃ¤hrigen am Mittwoch der veruntreuenden Unterschlagung sowie der VortÃ¤uschung einer Straftat schuldig.



AuÃŸerdem ordnete das Gericht die Einziehung der erbeuteten Summe von knapp 410.000 Euro an.Â Dies werde bis zu VerjÃ¤hrung der Frist in 30 Jahren verhindern, dass der Angeklagte zu Wohlstand komme, sagte Richter Daniel Rehmet in seiner UrteilsbegrÃ¼ndung.



Die Tat hatte sich im Oktober 2024 Berliner Stadtteil Tempelhof ereignet. Laut Anklage ermÃ¶glichte der Beschuldigte einem MittÃ¤ter wÃ¤hrend der kurzen Abwesenheit seines Beifahrers, Geldkassetten und sogenannte Safebags aus dem Geldtransporter zu entwenden.



AnschlieÃŸend lÃ¶ste er die Warnanlage aus und rief um Hilfe. Den eintreffenden Polizisten berichtete er, er sei unter Androhung einer Schusswaffe von Unbekannten Ã¼berfallen worden.



Der Angeklagte rÃ¤umte die VorwÃ¼rfe ein. Das VortÃ¤uschen des Ãœberfalls sei ihm von zwei Unbekannten vorgeschlagen wurde, bei denen er hohe Spielschulden hatte. Diese hÃ¤tten die Routen des Geldtransporters gekannt auch das Geld an sich genommen.



Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren und die Einziehung der TatertrÃ¤ge in HÃ¶he von 410.000 Euro. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf eine BewÃ¤hrungsstrafe von hÃ¶chstens zwei Jahren.