LÃ¤nderdaten zeigen weiter steigende Inflation

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die bundesweite jÃ¤hrliche Inflationsrate, die im MÃ¤rz bei 2,7 Prozent gelegen hatte, dÃ¼rfte im April weiter zugelegt haben, wenn auch nur mit einem relativ kleinen Schritt. Darauf deuten erste Zahlen aus den BundeslÃ¤ndern hin, die bereits am Mittwochvormittag verÃ¶ffentlicht wurden.



So blieb die Inflationsrate im grÃ¶ÃŸten Bundesland NRW mit ebenfalls 2,7 Prozent im April unverÃ¤ndert wie im MÃ¤rz, in Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg kletterte die Inflationsrate um 0,1 Prozentpunkte auf auf 2,9 bzw. 2,6 Prozent.



Ein krÃ¤ftigeres Anziehen der Inflationsrate gab es im April in Sachsen-Anhalt mit einem Sprung von 2,6 auf 3,1 Prozent sowie in Niedersachsen und Berlin, wo die Teuerungsrate jeweils um 0,4 Prozentpunkte zulegte auf 3,0 bzw. 2,9 Prozent.



In mindestens zwei BundeslÃ¤ndern gibt es allerdings auch einen RÃ¼ckgang der Teuerung: in Hessen sank die Inflationsrate von 2,9 Prozent im MÃ¤rz auf aktuell 2,8 Prozent, in Rheinland-Pfalz sogar von 2,9 auf 2,7 Prozent.



Bundesweit kÃ¶nnte die Inflationsrate laut dieser LÃ¤nderzahlen von 2,7 Prozent auf vermutlich 2,8 Prozent steigen. Das Statistische Bundesamt verÃ¶ffentlicht seine vorlÃ¤ufige SchÃ¤tzung fÃ¼r die bundesweite Inflationsrate im Laufe des Tages, in der Regel gegen 14 Uhr. Die endgÃ¼ltigen Zahlen kommen Mitte des Monats, dabei gibt es dann aber nur noch sehr selten Ã„nderungen.

