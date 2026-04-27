FDP Hessen spricht sich fÃ¼r Kubicki als neuen Parteichef aus

FDP-Vize Kubicki

Die FDP Hessen hat sich fÃ¼r Wolfgang Kubicki als neuen Parteichef der Liberalen ausgesprochen. Der Landesvorstand habe 'einstimmig beschlossen, den Delegierten beim Bundesparteitag im Mai die Wahl Kubickis zu empfehlen', teilte die hessische FDP mit.

Die FDP Hessen hat sich fÃ¼r Wolfgang Kubicki als neuen Parteichef der Liberalen ausgesprochen. Der Landesvorstand habe "einstimmig beschlossen, den Delegierten beim Bundesparteitag im Mai die Wahl Kubickis zu empfehlen", teilte die hessische FDP am Montag mit. Der 74-JÃ¤hrige sei "in der aktuellen Situation der Kandidat, mit dem die Freien Demokraten am stÃ¤rksten Profil zeigen und Sichtbarkeit erreichen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte Hessens FDP-Chef Thorsten Lieb.



Die FDP war im vergangenen Jahr aus dem Bundestag und im MÃ¤rz aus den Landtagen in Baden-WÃ¼rttemberg und Rheinland-Pfalz ausgeschieden. Nach den Niederlagen bei den Landtagswahlen hatte Parteichef Christian DÃ¼rr seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Der frÃ¼here BundestagsvizeprÃ¤sident und aktuelle stellvertretende FDP-Chef Kubicki kÃ¼ndigte seinerseits an, beim Parteitag fÃ¼r den Vorsitz kandidieren zu wollen. Der nordrhein-westfÃ¤lische FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne, ebenfalls Vize-Parteichef, kandidiert auch.



Kubicki sei "den BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern bekannt, spricht eine klare Sprache und ist der beste Kandidat, um abgewanderte bÃ¼rgerlich-liberal orientierte WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler zurÃ¼ckzugewinnen", fuhr Lieb fort. An Kubickis Kandidatur scheiden sich gleichwohl die Geister. Zwar ist er eines der bekanntesten verbleibenden Gesichter der Partei, er steht jedoch kaum fÃ¼r den von vielen geforderten Neuanfang nach den vergangenen Wahlniederlagen.