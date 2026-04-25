Finanzen

SPD-Fraktionschef stimmt auf neue Schulden wegen Iran-Krise ein

  • dts - 25. April 2026
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Matthias Miersch am 21.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wegen der Fortdauer der Iran-Krise hat SPD-Fraktionschef Matthias Miersch eine zusÃ¤tzliche Schuldenaufnahme ins Spiel gebracht. "Der Staat hat die Aufgabe, einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern", sagte Miersch der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagsausgabe).

"Ich will keinen Teufel an die Wand malen, aber natÃ¼rlich mÃ¼ssen im schlimmsten Fall alle Optionen auf den Tisch. Dazu kann auch zÃ¤hlen, eine Haushaltsnotlage auszurufen, also einen Ãœberschreitensbeschluss zu fassen und womÃ¶glich neue Schulden aufzunehmen."

Am Streit Ã¼ber einen Ãœberschreitungsbeschluss war letztlich die Ampelregierung geplatzt. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt am Dienstag mehrfach vor neuen Schulden gewarnt. "Ich plÃ¤diere immer dafÃ¼r, nach vorne zu blicken", sagte Miersch dazu. "Wer eine solche Herangehensweise kategorisch ausschlieÃŸt, anstelle die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dem sind die Dimensionen der Verwerfungen offenbar nicht bewusst, die bei einer Fortdauer der Irankrise auf uns zukommen."

Niemand kÃ¶nne sagen, wie Donald Trump und Benjamin Netanjahu weiter agieren wÃ¼rden, so Miersch der NOZ. "Das ist bitter. Aber eine Blockade der StraÃŸe von Hormus hat Auswirkungen weit Ã¼ber den Ã–lmarkt hinaus: Es geht lÃ¤ngst nicht nur ums Tanken oder Fliegen, ganze Lieferketten drohen zu reiÃŸen, mit massivsten wirtschaftlichen Auswirkungen." Deswegen Mierschs Appell: "Wir mÃ¼ssen im Zweifel bereit sein, den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft zu organisieren. Auch mit mÃ¶glichen weiteren Entlastungen."

Dabei sieht der SPD-Politiker Direktzahlungen als Option. Beim Tankrabatt habe es wegen der Eile die GieÃŸkanne gebraucht. "FÃ¼r mÃ¶gliche weitere Entlastungen haben wir Zeit und kÃ¶nnen gezielter vorgehen, etwa durch steuerpflichtige Direktzahlungen, die wir auch wÃ¤hrend der Corona-Pandemie hatten. Das ist sozial ausgewogener, weil Besserverdiener einen hÃ¶heren Anteil der Hilfe per Steuern zurÃ¼ckzahlen mÃ¼ssen."

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